Поздравление жителей Заполярья с открытием юбилейного этнического фестиваля «Большой Аргиш» от Дмитрия Свиридова

Дорогие друзья!

Поздравляю всех жителей Заполярья с открытием юбилейного этнического фестиваля «Большой Аргиш».

Десять лет в северных городах края проводится этот зрелищный, красивый, яркий праздник, посвящённый приходу зимы. За эти годы он стал настоящей этнической жемчужиной, приобрёл международный уровень.

Через фестиваль мы совершаем путешествие, в котором знакомимся с богатой культурой, бытом, обычаями и легендами нганасан, энцев, ненцев, эвенков, долган. Вместе с ними мы учимся любить и понимать красоту северной зимы, жить в гармонии с природой. Для нас очень важно продолжать этот диалог между культурами, чтобы сберечь уникальность каждой.

Уверен, что мы любим Большой Аргиш не только за радость, веселье и богатое угощение. Он дарит людям чувство единения в дружной семье северян, где каждый может согреться теплом взаимного уважения. Я наблюдал эту особую атмосферу радушия всякий раз, когда лично принимал участие в фестивале.

Сложная эпидемическая обстановка не позволяет нам в этом году встретиться на массовых мероприятиях, но в программе столько всего интересного. Это праздничный лабиринт, ледовое этностойбище, специальное фестивальное меню. Надеюсь, что праздник даже в новом формате доставит нам немало удовольствия и подарит массу интересных впечатлений.

Еще раз поздравляю гостей, участников и организаторов с открытием фестиваля! От всей души желаю всем крепкого здоровья, вдохновения, творческих открытий и отличного настроения.

Здравствуй, Большой Аргиш!

Дмитрий Викторович Свиридов, Председатель Законодательного собрания Красноярского края.