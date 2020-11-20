Праздник будет

Основные юбилейные мероприятия в Дудинке в связи с ограничениями по COVID-19 специальным решением перенесены на I квартал 2021 года. Непосредственно в день рождения Таймыра 10 декабря жители территории и гости смогут стать участниками праздничных мероприятий на открытом воздухе - небольшого концерта на Набережной площади в Дудинке, традиционного зажжения Огня дружбы и праздничного салюта. Всё будет проводиться в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Время и график проведения будет опубликован на официальном сайте администрации Таймыра.