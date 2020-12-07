Празднование 90-летия Таймыра решением главы района перенесено на весну 2021 года

Концертные номера на Набережной площади в Дудинке подготовлены творческими коллективами учреждений культуры районного центра. Это вокальные и хореографические коллективы «Хэйро», «Таймыр», «Ивушка». Здесь же на площади раскинется чумами этногород «Таймыр-90», традиционно представляющий пять коренных этносов, проживающих на Таймыре. Здесь будут установлены праздничные символы, флаги территорий, находящихся в составе Таймырского муниципального района, расположится фотозона. Стилизованное поселение будет украшено гирляндами и другой световой праздничной атрибутикой и строго в рамках противоэпидемических мер сможет угостить посетителей блюдами национальной кухни.

В ходе праздника на главной площади Дудинки будет зажжён огонь дружбы — традиция, уже не первый год практикующаяся в дни особенных национальных праздников и значимых для территории дат.

Праздник продлится около трёх часов и завершится к 19.00.