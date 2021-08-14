Преданный Северу

По факту рождения ровесник Норильского комбината, Владимир Петрович прибыл на Таймыр комиссаром в составе того легендарного десанта. И почти тридцать лет его трудовая и творческая судьба была связана с нашим городом, с Таймыром, с местной прессой — газетами «Заполярная Правда» и «Советский Таймыр». Заслуженного строителя России, ветерана Норильского комбината, известного краеведа и журналиста не стало в подмосковном Пушкино в январе этого года накануне его 86–летия. Владимир Петрович успел прислать нам книги своих воспоминаний «Дети войны» и «50 лет на Крайнем Севере», которые мы передали в Публичную библиотеку и в общественную местную организацию, объединяющую детей войны. Мы рады были и его участию в нашем проекте «Время местное», где он рассказал землякам о том, как комсомольцы–десантники самоотверженно строили город и комбинат.

Напомним, что на Крайний Север в 1956 году по путёвкам ЦК ВЛКСМ прибыли в несколько этапов, с июня по октябрь, пятнадцать тысяч комсомольцев из Москвы и Ленинграда. Всего же более полумиллиона парней и девчат, покинув родные края, стали добровольцами на стройках государства. В Норильске они с первого колышка возвели завод железобетонных изделий, который позволил в десять раз увеличить жилищное и промышленное строительство. Новые улицы Комсомольская, Завенягина, Советская, Московская, Ленинградская, дома в Талнахе, Кайеркане, Снежногорске встали на вмороженные в грунт железобетонные сваи. Владимир Казанский писал нам, что всегда будет гордиться плодами трудов комсомольцев–десантников. Истинный патриот, он очень хотел, чтобы их верность стране, энтузиазм, смелость и творческая энергия не были забыты норильчанами.

И ещё Владимир Петрович самозабвенно любил Таймыр, в посёлках которого трудился строителем в 1960–х. И никогда не расставался с фотоаппаратом, стараясь запечатлеть жизнь коренных малочисленных народов. Недавно в память о Владимире Петровиче его преданная супруга Любовь Анатольевна, ветеран норильского строительства, прислала из Подмосковья в редакцию бесценную посылку с авторскими снимками тех лет на Крайнем Севере. Здесь и кадры Дудинки, далёких посёлков, замечательных тружеников тундры. Все снимки аккуратно приклеены на типографские картонки с логотипом «40 лет Таймырскому национальному округу» и подписью «Казанский Владимир Петрович, член Союза журналистов СССР».

Сегодня в нашей фотогалерее мы представим некоторые раритетные фотографии. Подлинники будут переданы в Таймырский краеведческий музей, который 4 сентября отметит свой предъюбилейный 84–й день рождения.