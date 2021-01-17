Первые дни наступившего года отметились несколькими яркими премьерами

Последний богатырь. Корень зла

Ваня постепенно осваивается в Белогорье, но прошлая жизнь не отпускает новоиспечённого богатыря — он постоянно отлучается в свой мир, ибо любовь любовью, подвиги подвигами, но с кофейком в ванной полежать хочется. Неторопливый богатырский быт нарушает злобный древний колдун, задумавший изничтожить всё хорошее в Белогорье. Ваня в компании Яги, Финиста, Василисы и Колобка отправляется в дальний путь в поисках способа победить неприятеля.

«Корень зла» смог обойти все грабли, на которые наступил первый фильм, и сумел рассказать цельную и захватывающую историю, классический Голливуд в хорошем смысле слова. Немного драмы, немного пафоса, разномастные шутки, новые персонажи, растущий над собой главный герой, увеличение масштаба событий — и вот, на выходе — настоящее фэнтези–приключение. С одной стороны, наше, русское, родное, а с другой — вполне универсальное и понятное каждому.

Конечно, при желании можно придраться к каким–то сюжетным поворотам, видно, что бюджета порой не хватает на то, чтобы реализовать все авторские задумки, но в конце концов про всё это забываешь. Просто потому что кино получилось, и получилось душевным и очень приятным. Более того — у франшизы огромный потенциал, уже в третьей части нас ожидает путешествие сказочных персонажей в реальную Москву, а при желании на основе «Богатыря» можно делать и сериал, и мультфильм, и комиксы, и сувенирку, и вообще что угодно, поэтому на будущее Вани и его друзей кроме как с оптимизмом никак и невзглянешь.

Конь Юлий и большие скачки

Говорящий конь Юлий, постоянный спутник трёх богатырей, влюбился! Причём не в кого попало, а в кобылу по кличке Звезда Востока, принадлежащую султану. Беда в том, что сосватать коня может только особа королевских кровей, но единственная такая знакомая Юлию особа — Киевский князь — слишком занята разборками с приехавшими к нему кредиторами, требующими погашения Русью скопившихся долгов. Тогда Юлий похищает князя, и вместе с ослом Моисеем они отправляются на Восток, чтобы Юлий наконец обрёл своё счастье.

Конь Гай Юлий Цезарь, впервые появившийся на экранах в 2004 году, 16 лет ждал того, чтобы обзавестись «сольником». Конечно, часть шарма коня–балабола за прошедшие годы немного потерялась. Он всё так же треплется до беспамятства, трусливо прячется за широкие плечи богатырей при малейшей опасности и с завидным постоянством переоценивает свои способности (и всё это до сих пор кажется забавным). Но шаблон, по которому от фильма к фильму строится история говорящего коня, уже порядком приелся.

Юмор мультфильма держится на проверенных временем гэгах и на чрезмерном иногда использовании национальных стереотипов. Русские — нерасторопные ребята, действующие по старому доброму принципу «на авось». Арабы — торгаши и превыше всего ценят церемонии. А образы европейцев, пришедших по душу несчастного Киевского князя, — просто скопище клише. Взять хотя бы скандинава–громилу в рогатом шлеме, неспособного связать двух слов. Взрослому всё это может показаться забавным, а у ребенка, скорее всего, вызовет недоумение.

Чудо–женщина: 1984

Второй сольный фильм о Диане Принс также снимала Пэтти Дженкинс, режиссёр первой части. Но в сиквеле героиня резко останавливается в развитии, а всё хорошее оборачивается раздражающим. Чудо–женщина не смогла спасти мир, а очаровательные актеры — нелепый сценарий.

Да, картина безмерно красива, приятно стилизована под 1980–е, создатели позаботились о том, чтобы зрители и на Галь Гадот полюбовались, и на экшн–сценах не зевали. Но у них получился тоскливый, долгий и удивительно бессодержательный фильм.

С событий первой части прошло больше 60 лет. В 1984 году Диана Принс, она же Чудо–женщина, тайно делает мелкие добрые дела, а в остальное время работает в Смитсоновском музее. Как именно она помогает человечеству и кем работает, неважно — это предлагается додумать самим. Угроза приходит со стороны некоего артефакта, который находит коллега Дианы, Барбара. Им особенно интересуется Максвелл Лорд — бизнесмен, безуспешно пытающийся заработать на добыче нефти. Никакой интриги в фильме нет в помине: Барбара и Лорд и будут злодеями.

Проблема в том, что Дженкинс не может выбрать, какой фильм она хочет показать зрителям. Напряжение не нарастает, действие постоянно мотает из стороны в сторону, а сюжет настолько переполнен штампами, что похож на средненькую мыльную оперу.

Первый фильм ещё имел право быть чуточку глупым и наивным: Диана только–только начинала знакомиться с миром людей, а отношения со Стивом были трогательными и работали как её первая светлая любовь к человечеству и одному человеку в частности.

Семейка Крудс: Новоселье

Мультфильм о том, что даже радикальные различия могут объединять. Семейство Крудс всё ещё находится в поиске места, где они могли бы осесть. Иип и Малой всё так же влюблены, а Груг всё так же беспокоится о том, что дочь однажды захочет завести свою стаю. Однажды Крудсы набредают на стену, за которой обнаруживают дивный новый мир: повсюду съедобная растительность, а диким зверям путь сюда закрыт. Вскоре выяснится, что семья оказалась на территории Беттерманов (буквально — лучших людей), которые не только освоили животноводство и земледелие, но и применили свою смекалку для строительства огромного дома на дереве. Жизненные установки двух семейств совсем не похожи, но им предстоит найти общий язык ради своих детей.

Принявший эстафету от Криса Сандерса и Кирка де Микко режиссёр Джоэфль Кроуфорд в сиквеле сделал ставку на зрелищность и незатейливый юмор. Динамики новому фильму не занимать, но в ней же кроется и подвох: несущееся вперёд на бешеных оборотах действие перескакивает от одного события к другому так стремительно, что зацепиться за что–то одно не получается. И всё–таки «Новоселье» — фильм в первую очередь для детей, и их запросам мультик отвечает в полной мере. Шутки? Есть. Очаровательные зверушки? Тоже есть, причём как уже знакомые, так и новые. Киноаттракцион? Даже с перебором, зато дети гарантированно не заскучают.

© Владимир Макушкин

– Кинопрокат потихоньку оживает и пополняется зарубежными картинами, несмотря на то что большинство производителей до сих пор откладывают премьеры, ожидая окончания пандемии. Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»

– Как и любой заядлый киноман, я не мог отказать себе в удовольствии сходить на каникулах хотя бы на пару премьер. Расстраивало только одно: весьма скудный выбор картин. Не то чтобы я плохо относился к современному отечественному кинематографу, но, согласитесь, нашим картинам всё ещё далеко до фабрики грёз и в плане спецэффектов, и в плане актёрской игры. Впрочем, «Последний богатырь. Корень зла», меня не разочаровал, тем более что и первая часть радовала хорошим сценарием, неплохим кастингом и добротным визуальным оформлением. Последнее, кстати, объясняется привлечением специалистов Disney, что сразу чувствуется и в красивой пейзажной постановке, и в монтаже боевых сцен. Это действительно один из фильмов, на которые не жалко сходить. Картина будет в прокате до 27 января. А вот шедший параллельно с ней фильм «Реальные пацаны против зомби» оказался из рук вон плох, даже с учётом того, что шёл я на него исключительно от любви к дешёвым зомби–хоррорам и не ждал от картины ровным счётом ничего, кроме забавных гэгов в стиле оригинального сериала и нескольких отсылок к классике жанра. Добротные шутки на тему суровых пермских гопников были, но в исчезающих количествах, а грим и спецэффекты вообще находятся на уровне любительского кино, снятого школьниками. Сильнее всего расстроила вялая концовка. В общем, фильм можно порекомендовать только ярым фанатам самого сериала, не пропустившим ни одной серии.

А вот на что я с удовольствием пойду уже в ближайшие выходные, это ужастик «Заклятье. Другая сторона». Конечно, сюжет картины не отличается оригинальностью: большой старый дом, маленький мальчик, видящий призраков и слышащий голоса, не верящие своему чаду туповатые родители и главное — страшилище из потустороннего мира. Впрочем, само название говорит о том, что иметь дело мы будем с одной из многочисленных вариаций на тему заклятий, проклятий, и проклятых заклятий. Насколько добротным получился мистический хоррор у шведов, станет понятно после просмотра. Как вариант, можно заменить его другой новинкой — «С днём смерти». Снятый в Таиланде фильм больше всего напоминает «Мальчишник в Вегасе», если бы тот был снят в стиле ужасов. Главный крючок — знакомый: герои после вечеринки просыпаются на острове и не помнят, что именно с ними произошло. Первые рецензии на картину уже появились, но мнения существенно разняться — от «пустая трата денег» до «полнейший восторг». Так что планирую сходить и на него, составить личное мнение.

Ну и просто не могу пропустить выход новой картины со звездой «Обители зла» Миллой Йовович — «Охотники на монстров». Это нечто средне между «Звёздными вратами», «Дюной» и «Властью огня». Хотя сценарий явно относится к категории «развесистая клюква», смотреться на большом экране фильм должен хорошо. А для семейного просмотра посоветую стартующий 21 января мультик «Душа» — это добротная картина от студии Pixar, а как гласит расхожая истина: «Pixar не промахивается».

В целом, кинопрокат потихоньку оживает и пополняется зарубежными картинами, несмотря на то что большинство производителей до сих пор откладывают премьеры, ожидая окончания пандемии.