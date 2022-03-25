МАУ ИЦ «Норильские новости»

Преподаватели Норильского колледжа искусств получили звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края»

Преподаватели Норильского колледжа искусств получили звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края»

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Преподаватели Норильского колледжа искусств получили звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края»

В преддверии профессионального праздника работников культуры губернатор Красноярского края Александр Усс торжественно вручил награды лучшим представителям отрасли.

Преподаватели Норильского колледжа искусств получили звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края»Преподаватели Норильского колледжа искусств получили звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края»Преподаватели Норильского колледжа искусств получили звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края»

Высоких званий удостоились и норильчане. Светлана Степанова, преподаватель, председатель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» НКИ, является победителем конкурса творческих работников, работников организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства в номинации «За личный вклад в сохранении и развитие культуры Красноярского края». В своей профессии она уже порядка 40 лет. В колледже работает с 1992 года. Студенты Светланы Владимировны – лауреаты региональных, краевых, всероссийских и международных конкурсов. А ансамбль виолончелистов «Созвучие», которым она руководит, уже давно завоевал признание и любовь норильской публики.

Также награду получил преподаватель НКИ по классу ударных инструментов Андрей Ашиков. Его общий педагогический стаж – 35 лет. Андрей Ибраимович трудился и педагогом музыкальной школы, и старшим преподавателем Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. С 2000 года он работает в Норильском колледже искусств, его студенты не раз становились лауреатами и обладателями высшей премии Гран-при городских и краевых конкурсов. Выпускники Андрея Ашикова, как правило, продолжают обучение в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

25 марта в 16:40 330
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