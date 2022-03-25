Преподаватели Норильского колледжа искусств получили звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края»

Высоких званий удостоились и норильчане. Светлана Степанова, преподаватель, председатель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты» НКИ, является победителем конкурса творческих работников, работников организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства в номинации «За личный вклад в сохранении и развитие культуры Красноярского края». В своей профессии она уже порядка 40 лет. В колледже работает с 1992 года. Студенты Светланы Владимировны – лауреаты региональных, краевых, всероссийских и международных конкурсов. А ансамбль виолончелистов «Созвучие», которым она руководит, уже давно завоевал признание и любовь норильской публики.

Также награду получил преподаватель НКИ по классу ударных инструментов Андрей Ашиков. Его общий педагогический стаж – 35 лет. Андрей Ибраимович трудился и педагогом музыкальной школы, и старшим преподавателем Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. С 2000 года он работает в Норильском колледже искусств, его студенты не раз становились лауреатами и обладателями высшей премии Гран-при городских и краевых конкурсов. Выпускники Андрея Ашикова, как правило, продолжают обучение в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.