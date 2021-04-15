Приближается «Библионочь-2021»

Посетителей ждут встречи с гостями города и известными норильчанами. Одним из спикеров станет автор успешного проекта «Школа краеведа» Станислав Стрючков с интерактивной лекцией "Следствие ведёт краевед". Вместе с ним участники «Бибилионочи» проведут собственное расследование загадочных случаев, связанных с историей Норильска.

Погружение в прошлое начнётся 23 апреля в 19.00. А часом ранее на втором этаже библиотеки откроется мастерская «художника-криминалиста». Организаторы вместе с посетителями попробуют создать портрет литературного злодея по описанию из книги. Авторы трёх самых лучших работ получат подарки. Для участия в мероприятиях акции необходима предварительная регистрация по номеру 48-19-63.