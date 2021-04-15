МАУ ИЦ «Норильские новости»

Приближается «Библионочь-2021»

Приближается «Библионочь-2021»

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Приближается «Библионочь-2021»

В Норильске акция пройдёт в Публичной библиотеке (Ленинский пр., 20). И сотрудники библиотеки уже потихоньку открывают завесу тайны над ней.

Приближается «Библионочь-2021»

Посетителей ждут встречи с гостями города и известными норильчанами. Одним из спикеров станет автор успешного проекта «Школа краеведа» Станислав Стрючков с интерактивной лекцией "Следствие ведёт краевед". Вместе с ним участники «Бибилионочи» проведут собственное расследование загадочных случаев, связанных с историей Норильска.

Погружение в прошлое начнётся 23 апреля в 19.00. А часом ранее на втором этаже библиотеки откроется мастерская «художника-криминалиста». Организаторы вместе с посетителями попробуют создать портрет литературного злодея по описанию из книги. Авторы трёх самых лучших работ получат подарки. Для участия в мероприятиях акции необходима предварительная регистрация по номеру 48-19-63.

15 апреля в 10:20 220
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