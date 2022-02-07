«Родина» приглашает норильчан на социальные кинопоказы

15 и 16 февраля в 18.30 ко Дню вывода войск из Афганистана пройдёт показ фильма «Белый песок» (16+). Вход свободный.

23 февраля, в День защитника Отечества, в 15.00 зрители смогут посмотреть киноленту «Красный призрак» (16+), а в 17.00 — «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!» (12+). Вход свободный.

В рамках проекта «Кино по выходным!» кинокомплекс приглашает юных норильчан на детские сеансы:

– 13 февраля в 15.00 — мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк» (6+), в 17.00 — «Три богатыря. Ход конём» (6+);

– 20 февраля в 15.00 — мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+), в 17.00 — «Три богатыря и Шамаханская царица» (6+);

– 27 февраля в 15.00 — мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк» (6+), в 17.00 — «Три богатыря. Ход конём» (6+).

Стоимость билета — 70 рублей.

Также 23 февраля в рамках проекта «Мировые кинобестселлеры» в Осеннем зале покажут фильм «Ночь на земле» (16+). Стоимость билета — от 320 рублей, показ будет проходить на английском языке и сопровождаться русскими субтитрами.