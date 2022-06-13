Пример преображения

Преподаватели отделения музыкального искусства Эльвира Попайло, Ольга Благова и Юлия Голощапова признаются, что при каждом новом наборе учеников они всегда переживали, придут ли ребята к ним, ведь у подростков куда большей популярностью пользуются школы блогеров и тик-токеров.

– Современные родители думают, что если мы занимаемся народным творчеством, то это непременно должен быть фольклор, собранный этнографическими экспедициями по сёлам и деревням, — рассказывает руководитель коллектива Эльвира Попайло. — Но фольклор и народное пение — разные виды творчества. Самый действенный способ наглядно показать это — личный пример. Что педагоги и сделали, и их метод сработал.

В своё удовольствие

Четыре года назад преподаватели сольного пения, а также по классу фортепиано и домры создали вокально–инструментальный ансамбль «Преображение». С усложнением аранжировок к коллективу присоединились баянист Владимир Кузнецов, исполнитель партий на балалайке Павел Толстокоров и басист Александр Крышталев.

Основной принцип их команды — делать то, что нравится самим, получать удовольствие от самобытного творчества и показывать, какой современной и зажигательной может быть народная музыка. Теперь сомневающимся детям и их родителям достаточно лишь скинуть ссылку на отчётный концерт «Преображения». У тех моментально развеиваются все домыслы о скуке образовательного процесса, уступая место азарту и желанию «Я тоже так хочу!». Об успехе этого метода говорит увеличение количества воспитанников, обучающихся по программе «Сольное народное пение». В классе преподавателя Эльвиры Попайло в этом году было уже 10 ребят против двух–трёх в начале её работы в школе. Кроме того, благодаря сарафанному радио информация о самобытном коллективе разлетается по городу с молниеносной скоростью.

Уже год на занятия к Эльвире Попайло ходят восьмилетние близняшки Ксюша и Вика Игновенко. Девчонки начали петь ещё в детском саду, а теперь в полную силу раскрывают свой талант в классе сольного народного пения школы искусств. Их мама Екатерина Сергеевна рассказывает, что дочки с удовольствием ходят на уроки вокала и практикуются дома с утра до позднего вечера. Их увлечение фольклорным пением органично дополняют занятия в образцовом ансамбле народного танца «Талнахский перепляс». И девочки ещё ни разу не пожалели, что выбрали народное творчество.

– Воспитанники на нас равняются. Мне кажется, каждый педагог должен к этому стремиться, — делится Ольга Благова. — Мы стараемся вдохновлять их собственным примером, чтобы они видели, каких результатов можно достичь, если усердно заниматься. Наш ансамбль поэтому и называется «Преображение», потому что мы сами раскрываемся с неожиданных для наших слушателей сторон. По образованию я пианистка и вообще раньше не пела на сцене, а сейчас уже дважды лауреат конкурсов в составе вокального дуэта. И детям всегда говорю, что надо пробовать себя везде. В будущем это всё равно пригодится.

В течение учебного года коллектив выступает на самых разных площадках по всему Большому Норильску: в кинотеатрах, библиотеках и даже на рудниках. Набирается около 15–16 таких выездных концертов. Хотелось бы больше, но на первом месте — работа с детьми, занятия и экзамены.

Официально на репетиции отводится три часа в неделю, но участники ансамбля оттачивают мастерство значительно больше времени.

– Сложность инструментального сопровождения заключается в том, что нотные партии приходится либо «снимать» по слуху, либо сочинять самим, — поясняет Юлия Голощапова. — Уникальные обработки произведений из нашего репертуара рождаются в процессе долгих репетиций. При большой педагогической нагрузке не всегда получается найти достаточно времени для творчества. Но когда мы смотрим запись нашего очередного выступления и радуемся результату, то забываем, сколько выходных и праздников было на это потрачено.

Как говорится, было бы желание, а возможности всегда найдутся. У наших героев этого желания и огня более чем достаточно. Прежде всего, как они сами признаются, им хочется самостоятельной творческой реализации, чтобы чаще чувствовать драйв живого выступления. И при этом есть потребность держать своё исполнительское мастерство на высоком уровне.

– Квалификация у нас всех очень высокая: у каждого за плечами высшее образование, у некоторых — аспирантура, — продолжает Юлия Голощапова. — Ольга Владимировна Благова обучалась в Минской консерватории и продолжает традиции местной фортепианной школы. Я и Владимир Кузнецов — из Новосибирска, где традиционно сильная школа исполнительства на народных инструментах. Павел Толстокоров владеет несколькими инструментами: балалайка, баян, гитара. А Александр Крышталев специально для участия в ансамбле освоил новый для себя инструмент — бас–гитару. Все универсалы, каждый может играть на двух–трёх музыкальных инструментах и при этом еще петь.

Страсть к живому оригинальному исполнению отражается на выборе репертуара. Его основу составляют русские народные, казачьи и военные песни, которые зрители узнают с первых аккордов. В их числе «Уж ты, Порушка–Параня», «Зорька алая», «Ой, у вишневому саду», «Калинушка». При этом участницы «Преображения» подчеркивают своё принципиальное отличие от других фольклорных коллективов. Их обработки скорее относятся к поп–фолку. В основном то, что считают академическим фольклором, принято исполнять а капелла, а в ансамбле педагогов Талнахской школы искусств народные песни сочетаются со звучанием бас–гитары и барабанной установки. Подобные вольности с народным материалом распространяются и на сценические костюмы коллектива.

Заслужили

– Мы очень тщательно подбираем репертуар, поэтому любая публика принимает нас на ура, — рассказывает Эльвира Попайло. — Еще ни разу не было такого, чтобы мы приехали, и зал остался холодным. Например, на отчётном концерте в КДЦ им. В. Высоцкого мы произвели настоящий фурор. После выступления подходили и дети, и их родители, пожилые люди со словами одобрения и восхищения. Вообще, нам нравится выступать перед разным зрителем, от мала до велика.

В следующем году «Преображение» отметит первый, пятилетний юбилей, и ему уже есть чем гордиться. Ансамбль стал лауреатом I степени III Международного конкурса талантов для детей и взрослых «Творческая вселенная», а также лауреатом III степени регионального фольклорного фестиваля–конкурса «Весенняя карусель» в 2020 и 2022 годах. На почетной полке с наградами разместились благодарственные письма от Талнахской городской библиотеки, Музея Норильска, от рудника «Скалистый», гимназии № 48. В планах у коллектива — подавать заявку на признание ансамбля народным.

– На самом деле люди заслужили это звание, потому что они много сил отдают любимому делу, несмотря на усталость и нагрузку вне коллектива, — отмечает Эльвира Попайло. — Мне нравится работать с ними, они полны оригинальных идей и не боятся творческих экспериментов. Присвоение звания «народного» даёт новый статус, в том числе повышает наш авторитет в глазах зрителей.