Принимаются заявки на проведение трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ»

Второй этап набора заявок от учреждений культуры на организацию трансляций объявлен Министерством культуры РФ. Ежегодно за счёт федерального бюджета проводится не менее 100 онлайн-трансляций на «Культура.РФ» наиболее значимых культурных событий. Для мероприятий, прошедших отбор, министерством обеспечивается: выезд съёмочной группы, многокамерная съёмка мероприятия, техническая поддержка на протяжении всего мероприятия, чистовой монтаж видеозаписи, размещение видеозаписи на портале «Культура.РФ».

К участию принимаются заявки на онлайн-трансляции мероприятий, соответствующие нескольким важным критериям. Среди них: период проведения мероприятия – с 1 августа по 30 сентября, профессиональная организация мероприятия, его общехудожественная ценность и просветительская значимость. В итоге выберут 25 мероприятий для проведения не менее 15 онлайн-трансляций. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте Минкультуры РФ до 15 июля. Дедлайн – 6 июля. Все подробности – на сайте «Культура. Гранты России».