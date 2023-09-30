PRO фотографов

Всё лето выставка путешествовала по основным предприятиям Норильского дивизиона. Более 10 000 сотрудников заводов, рудников, фабрик, подрядных организаций увидели свой труд со стороны. Выставка была также представлена в Политехническом колледже. Некоторые фотоработы вошли в бортовой журнал «Летать легко», их смогут увидеть пассажиры авиакомпании NordStar. Организаторами фотовыставки выступили департамент общественных связей ЗФ «Норникеля» и медиакомпания «Северный город». В атриуме СРК «Арена–Норильск» экспозиция доступна всем жителям и гостям Большого Норильска.

Авторами более 60 работ стали 13 фотографов из Норильска и Дудинки: Александр Горбарчук, Витас Бенета, Денис Гаськов, Евгений Павленко, Евгений Стренадко, Иван Зяблов, Леонид Прядко, Максим Зверев, Марина Пешкова, Михаил Подоляк, Сергей Докукин, Сергей Колосов, Сергей Пархоменко. С помощью QR–кода каждый из 1100 зрителей выбирал автора лучшего снимка.

С приветственным словом к участникам и гостям города обратилась вдохновитель блог–туров и передвижной фотовыставки, менеджер департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Анастасия Павлова: «Ещё несколько лет назад увидеть на выставках промышленную фотографию было редкостью. Сегодня интерес к этому жанру растёт. Такие снимки демонстрируют зрителю масштаб промышленности конкретного города и его значение для экономики страны в целом».

Кадры сделаны в течение 2,5 лет в рамках блог–туров на предприятия «Норникеля». На них отражены разные моменты технологического цикла: от добычи руды до производства готовой продукции и её транспортировки на морских судах компании. В финальной точке выставки подвели итоги голосования. Лучшими авторами выбрали: Сергея Докукина, Витаса Бенета, Дениса Гаськова.

Члены жюри провели обучающие лекции для участников блог–туров и поделились лайф-хаками. На учебном полигоне шахты «Ангидрит» попрактиковались, закрепив полученные знания. Виктор Боровских подарил нашим фотографам мастер–класс по созданию промышленного портрета.

В награждении приняли участие организаторы и члены жюри: известные в России индустриальный фотограф Виктор Боровских и промышленный блогер Игорь Ягубков, а также профессиональный фотограф и норильчанин со стажем Александр Харитонов.

Особую гордость вызывает тот факт, что авторы профессиональных снимков — местные фотографы. «Норникель» продолжит взаимодействовать с представителями творческой среды города и содействовать их развитию и продвижению, приглашая в Норильск известных профессионалов, отметили в компании.