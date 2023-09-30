PRO фотографов
PRO фотографов
В спортивно–развлекательном комплексе «Арена–Норильск» открылась передвижная выставка индустриальной фотографии «PROдвижение».
Всё лето выставка путешествовала по основным предприятиям Норильского дивизиона. Более 10 000 сотрудников заводов, рудников, фабрик, подрядных организаций увидели свой труд со стороны. Выставка была также представлена в Политехническом колледже. Некоторые фотоработы вошли в бортовой журнал «Летать легко», их смогут увидеть пассажиры авиакомпании NordStar. Организаторами фотовыставки выступили департамент общественных связей ЗФ «Норникеля» и медиакомпания «Северный город». В атриуме СРК «Арена–Норильск» экспозиция доступна всем жителям и гостям Большого Норильска.
Авторами более 60 работ стали 13 фотографов из Норильска и Дудинки: Александр Горбарчук, Витас Бенета, Денис Гаськов, Евгений Павленко, Евгений Стренадко, Иван Зяблов, Леонид Прядко, Максим Зверев, Марина Пешкова, Михаил Подоляк, Сергей Докукин, Сергей Колосов, Сергей Пархоменко. С помощью QR–кода каждый из 1100 зрителей выбирал автора лучшего снимка.
С приветственным словом к участникам и гостям города обратилась вдохновитель блог–туров и передвижной фотовыставки, менеджер департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Анастасия Павлова: «Ещё несколько лет назад увидеть на выставках промышленную фотографию было редкостью. Сегодня интерес к этому жанру растёт. Такие снимки демонстрируют зрителю масштаб промышленности конкретного города и его значение для экономики страны в целом».
Кадры сделаны в течение 2,5 лет в рамках блог–туров на предприятия «Норникеля». На них отражены разные моменты технологического цикла: от добычи руды до производства готовой продукции и её транспортировки на морских судах компании. В финальной точке выставки подвели итоги голосования. Лучшими авторами выбрали: Сергея Докукина, Витаса Бенета, Дениса Гаськова.
Члены жюри провели обучающие лекции для участников блог–туров и поделились лайф-хаками. На учебном полигоне шахты «Ангидрит» попрактиковались, закрепив полученные знания. Виктор Боровских подарил нашим фотографам мастер–класс по созданию промышленного портрета.
В награждении приняли участие организаторы и члены жюри: известные в России индустриальный фотограф Виктор Боровских и промышленный блогер Игорь Ягубков, а также профессиональный фотограф и норильчанин со стажем Александр Харитонов.
Особую гордость вызывает тот факт, что авторы профессиональных снимков — местные фотографы. «Норникель» продолжит взаимодействовать с представителями творческой среды города и содействовать их развитию и продвижению, приглашая в Норильск известных профессионалов, отметили в компании.