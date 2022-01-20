Проект «Православный дух Арктики» помог раскрыть север нашего региона с неожиданной стороны

Сегодня реализации проекта помогают множество партнёров - Норильская епархия Русской Православной Церкви, городская администрация, компания «Норникель», экспертный центр - Проектный офис развития Арктики, Агентство развития Норильска, Таймырский краеведческий музей, Таймырский дом народного творчества, Туристский информационный центр Красноярского края и многие другие участники.

Чтобы показать север нашего края в новом свете, Центр развития туризма создал богатый просветительский контент - фильм об истории православия на Крайнем Севере, а также ряд познавательных видеоэкскурсий, одна из которых выполнена формате 360°. Со всем этим можно познакомиться на YouTube-канале центра. В создании видеоконтента активное участие принимала группа операторов, совершившая экспедиции в отдалённые храмы Туруханска, Хатанги и Хеты. Кроме того, были разработаны и изданы буклет «В память вечную будет праведник», путеводитель и набор подарочных открыток «Православный Норильск», открытка «Православный дух Арктики».

Подготовленные материалы можно использовать не только для повышения туристической привлекательности северных территорий, но и в образовательных целях. Образовательные учреждения Норильска и Таймыра могут проводить с их использованием занятия по основам православной культуры.

– Проект помог нам расширить аудиторию для общения, рассказать о реальной жизни Церкви людям, далёким от православия. Для нас это стало новой формой миссионерской работы. Результат взаимодействия с Центром развития туризма Норильска велик. Проект позволил привлечь к разговору о вере новых людей, подчас далеких от этого, освоить новые методы взаимодействия со светскими учреждениями. Показать многогранность жизни Церкви, посмотреть на православие как на составную часть истории, культуры и современной жизни общества, - отметил епископ Норильский и Туруханский Агафангел.

Сегодня на YouTube-канале Центра развития туризма Норильска видеоматериалы набирают большое количество просмотров, сопровождаемых положительными комментариями и благодарностью за увлекательные путешествия. Норильчане также высоко оценивают результаты проекта. Педагоги отмечают пользу для проведения школьных занятий, представители туриндустрии говорят о его важности для развития туризма.

– Команда проекта проделала большую, ценную работу. Спасибо ей за то, что у нас, наконец, появился фильм об истории православия в Арктике. Мы знаем о православных святынях России и Красноярска, теперь дождались такого замечательного подарка. Уверена, педагоги оценят проект должным образом и будут использовать его материалы в работе. Отснятый фильм можно и нужно показывать не только детям, но и родителям - на родительских собраниях, – считает Лариса Нарушевич, педагог гимназии № 4.