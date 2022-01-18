Проект Арктического музея современного искусства (АММА) вошёл в топ-8 рейтинга Archdaily

В качестве площадки для музея было выбрано здание бывшего Дома Торговли. Архитекторы старались одновременно отдать дань истории и создать новые пространства. Поэтому АММА воплотит в себе идею «прорастания» новых частей через остов старого здания. Для отделки Дома торговли выбрали наиболее распространённый в городе материал — «шубу». А новый корпус облицуют вертикальными металлическими ламелями. Ночью он будет фрагментарно светиться, а днём игра света и тени на ламелях будет создавать эффект расфокусировки.

Особенностью музея станет довольно редкое для страны открытое хранение — депозитарий коллекции будет всегда доступен публике. Интересно и другое творческое решение — создание крытой площади на цокольном и первом этажах. Здесь типичные для входной зоны музея элементы будут сочетаться с библиотекой, детской зоной и прочими помещениями.