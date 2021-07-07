Проект Публичной библиотеки Норильска попал в лонг-лист конкурса «Ревизор — 2021»

[18:15, 06.07.2021] Аня-корректор: Авторами «Книги Севера» стала команда специалистов Публичной библиотеки города Норильска (руководитель — Кочеткова Татьяна Борисовна, куратор — доктор исторических наук Кантор Юлия Зораховна).

В период с 13 декабря 2019 по 13 февраля 2020 года в пространстве Публичной библиотеки были представлены более 300 экспонатов, среди которых — новгородские берестяные грамоты, раритеты фонда редкой книги Публичной библиотеки, уральская путевая периодика, уникальные издания из книжного собрания Юдина Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, этнографические предметы народов Таймыра, экспонаты музеев предприятий «Норникеля». Экскурсию можно было совершить в цифровом формате (были размещены ссылки на звуковые файлы через QR-коды). Для просмотра фильмов в формате 3D/360 были использованы VR-технологии. По завершении очного этапа выставка «Книга Севера» перешла в виртуальное пространство — на сайт Норильской библиотечной системы.

Выставка «Книга Севера» стала завершающим этапом всероссийского гуманитарного межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха».