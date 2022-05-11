Проект «Территория КИТ» продолжает расширять географию

Руководитель проекта, креативный продюсер ГК ГПМ КИТ Георгий Рюмин, встретился с молодёжью Норильска и посёлка Хатанга и рассказал им про профессии киноиндустрии в рамках уроков профориентации. Подготовленные для старшеклассников лекции проходили в поддержку проекта «Поделись своим знанием» Российского общества «Знание» и при участии холдинга «Газпром-Медиа». Цель этих лекций – помочь будущим студентам узнать о профессиях медиаиндустрии из первых уст – непосредственно от компаний, которые являются лидерами в своих индустриях.

В Норильске много сил вкладывается в развитие культурных и социальных проектов, поэтому «Территорию КИТ» здесь ждали с нетерпением. Усилиями советника директора Заполярного филиала «Норникеля» Светланы Рубашкиной была составлена насыщенная программа – организаторы запланировали несколько творческих встреч с норильчанами и показ фильма «Пальма» в кинотеатре «Родина» школьникам и студентам. Каждая встреча отличалась от предыдущей, но общим было одно: живой интерес зрителей и их готовность не просто смотреть российское кино, а понимать его, чувствовать и любить.

«Самое отрадное, конечно, когда после лекций студенты медиа-школы стали брать у меня интервью и одна девушка начала с того, что сегодня решилась её судьба – она окончательно решила идти в медиа-индустрию и стать режиссером. В такие моменты очень чётко понимаешь, насколько важную работу делают все сотрудники нашего большого холдинга и как необходимо об этом рассказывать ребятам, стоящим перед выбором будущей профессии. Очень здорово, что к проекту «Территория КИТ» постепенно присоединяется всё больше активов холдинга и всё больше людей нашей огромной страны узнает про наш контент и про нашу работу», — сказал Георгий Рюмин.