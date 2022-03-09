Проектный офис развития Арктики выпустил альбом северной этнической музыки

Альбом родился из музыкального сопровождения фестивалей «Добро пожаловать в Арктику!», которые проходили в 2018-2019 годах в нескольких российских городах. Фестивали устраивал Проектный офис развития Арктики для привлечения внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, а также повышения туристической привлекательности районов Крайнего Севера. Дамир Алибакиев с проектом «Hapanasasa» в конце каждого фестивального представления в городе играл этнический танцевальный сет.

«За время фестивалей, которые проходили в обстановке любви и бесконечного творчества, родилась идея создания собственного музыкального проекта, который смог бы рассказать о народах Крайнего Севера и их культуре жителям России и всего мира. Во время пандемийного локдауна удалось эту идею осуществить. Мы продвигались вместе с музыкой с запада на восток, изучая культуру, традиции, историю и территорию бескрайней снежной земли. Предлагаем сделать это же слушателям. Для того чтобы выбрать композиции, которые вошли в альбом, мы отслушали более 100 часов материала – это яркий и суровый фольклор поморов, песни шаманов-нганасан, таинственное искусство якутского народа, полное жизни и подражания дикой природе», - рассказывает Роман Лалетин.

При создании альбома были использованы песни таких исполнителей северного фольклора, как Александр Кокорин, Мария Бельды, Галина Леханова, ансамбль «Поветерь» и другие. В записи и сведении также приняли участие певица Юлияна Кривошапкина, гармонист Роман Головченко и звукорежиссёр Алексей «Мапа» Иванов.