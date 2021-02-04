Произведения Бориса Молчанова впечатлили жителей рудной столицы

Этот самобытный мастер, рождённый 1 января 1938 года в фактории Камень Авамской тундры, в детстве учился в интернате для детей коренного населения в Норильске, здесь он начал заниматься изобразительным искусством, принимал участие в выставках детского творчества.

Окончив Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова, творил в Дудинке, часто уезжал в тундру.

В здании Таймырского дома народного творчества создан мемориальный музей в честь знаменитого мастера, ушедшего из жизни 17 августа 1993 года в возрасте 55 лет. На доме, где он жил с большой семьёй, находится мемориальная доска с изображением палитры. Дудинской детской школе искусств присвоено его имя. Норильские художники и мастера декоративно-прикладного искусства участвуют в конкурсе на соискание премии Б. Н. Молчанова, который проходит в столице Таймыра. Младшие дети художника - близнецы Любовь и Борис - окончили Норильский колледж искусств, стали профессиональными мастерами.