Прощайте, комиссар!

Заслуженный строитель России, он очень гордился тем, что был ровесником Норильского комбината, на котором ударно трудился почти 30 лет. Владимира Петровича не стало в подмосковном Пушкино 9 января этого года, он ушёл после инсульта накануне своего 86–летия. Последние годы мы постоянно были с ним на связи, вместе готовили публикацию для рубрики «Время местное». В позапрошлом году навестили его в Пушкино, куда он переехал после своей северной эпопеи. Владимир Петрович передал через нас свою книгу воспоминаний «Дети войны» норильским ветеранам. Он написал не только о детском трудовом фронте в Подмосковье, когда получил медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны», но и о годах самоотверженного труда в Заполярье.

А в прошлом году вышла книга очерков «50 лет на вечной мерзлоте», в которой он рассказал о своей работе на Таймыре, о встречах с его удивительными тружениками. Несколько экземпляров книги с автографами автора мы передали Публичной библиотеке, Музею Норильска и городскому архиву. Мы очень надеемся, что книги Владимира Казанского, созданные с большой любовью к нашей земле и её людям, найдут своего читателя.

Приносим свои соболезнования родным Владимира Петровича, всем кто его любит. Царство ему Небесное и светлая всенорильская память!