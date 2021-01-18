Прощайте, комиссар!
Прощайте, комиссар!
Летом этого года исполнится 65 лет с тех пор, как в Норильск прибыла первая партия комсомольского десанта. Но этот юбилей уже не отметит его комиссар Владимир Казанский...
Заслуженный строитель России, он очень гордился тем, что был ровесником Норильского комбината, на котором ударно трудился почти 30 лет. Владимира Петровича не стало в подмосковном Пушкино 9 января этого года, он ушёл после инсульта накануне своего 86–летия. Последние годы мы постоянно были с ним на связи, вместе готовили публикацию для рубрики «Время местное». В позапрошлом году навестили его в Пушкино, куда он переехал после своей северной эпопеи. Владимир Петрович передал через нас свою книгу воспоминаний «Дети войны» норильским ветеранам. Он написал не только о детском трудовом фронте в Подмосковье, когда получил медаль «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны», но и о годах самоотверженного труда в Заполярье.
А в прошлом году вышла книга очерков «50 лет на вечной мерзлоте», в которой он рассказал о своей работе на Таймыре, о встречах с его удивительными тружениками. Несколько экземпляров книги с автографами автора мы передали Публичной библиотеке, Музею Норильска и городскому архиву. Мы очень надеемся, что книги Владимира Казанского, созданные с большой любовью к нашей земле и её людям, найдут своего читателя.
Приносим свои соболезнования родным Владимира Петровича, всем кто его любит. Царство ему Небесное и светлая всенорильская память!