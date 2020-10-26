МАУ ИЦ «Норильские новости»

Просто о сложном

Просто о сложном

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Просто о сложном

В Музее Норильска прошла презентация детских изданий об арктических животных в загадках и числах, которые создала педагог и детский писатель Ольга Шадрина.

Просто о сложномПросто о сложномПросто о сложном

Открывая книгу, не только ребёнок, но и взрослый почерпнёт для себя немало интересного. На ярких страничках можно найти интересные факты о краснокнижных животных, ребусы, загадки, головоломки. А главное, что всё описано доступным языком. Так, например, в разделе «Читаю, думаю, решаю» можно найти ответ на любой вопрос: Сила скольких людей в одном белом медведе, а в его интеллекте? Что общего у самого крупного хищника северных широт и человека? И это далеко не всё.

Помимо познавательной части, маленькие читатели окунутся в трогательные рассказы о людях и животных, один из которых Ольга посвятила медведице Айке. Всё это сопровождается тёплыми иллюстрациями, в которые вложена душа.

Уже сегодня в детском разделе научной библиотеки Музея Норильска можно познакомиться с книгами о животных, «пробуждающих» в детях эмоциональный интеллект.

Фото предоставлено музеем Норильска
26 октября в 17:05 580
Просто о сложномКнигиДетям
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