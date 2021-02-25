Клуб авторской песни Норильска отметил свой 43–й день рождения

Впервые за долгое время ограничений барды устроили живой концерт «Просто песня!» в Малом зале Городского центра культуры. Друзья и поклонники, явно соскучившись, стремились побить рекорды по заполняемости зала, понятно, с учётом всех необходимых мер предосторожности. Наши музыканты, надо заметить, и во время пандемии не дремали, устроив в конце прошлого года в онлайн–режиме очередной Таймырский фестиваль авторской песни. Этот необычный песенный слёт привлёк исполнителей разных поколений из многих мест страны, а значит, произошли творческие открытия, завязались новые дружеские связи.

Из карантина клуб вышел в отличной форме, представив праздничную программу, согревшую души наших любителей авторской песни. А с экрана именинников приветствовали их товарищи, которые стояли у истоков клуба, — Валерий Соловов, Светлана Гудовская, Елена Истратова, Нина Петрухина, Александр Фриденберг... Сейчас они живут на материке, но в курсе всех главных событий в жизни норильских артистов.

На вечере прозвучали любимые песни в исполнении Юлии Лисичкиной, Виталия Гливенко, Натальи Семенякиной, Ларисы Лешковой, порадовали и выход поющей четы Гуровых с юной дочерью, и дуэт Юрия Гуляева и Ольги Челяды. Увы, Евгений Шанидзе из известного талнахского дуэта «Чёрное золото» уехал с семьёй в Белгород, и Владислав Логунов теперь один выходит на сцену с гитарой. Он поделился, что уже 30 лет выступает как исполнитель, а началось всё... с мальчишеской драки на улице, которую судьбоносно разнимала Лариса Лешкова, руководитель талнахского клуба авторской песни «Созвучие». Это она позвала ребят «в барды», а тем и понравилось петь под гитару хорошие песни. Теперь Логунов возглавляет в Норильске Федерацию карате, занимается горняцким делом и без устали поёт на разных сценах города.

Клуб авторской песни, во главе которого последние годы стоит начальник АХО аэропорта «Норильск» Олег Марчук, объединяет ярких людей самых разных профессий. Его признанным лидером давно стала и заместитель директора Заполярного тетра драмы заслуженный работник культуры РФ Татьяна Лобанова. Она автор оригинальных сценариев многих успешных клубных программ и их всезнающая и остроумная ведущая. На этот раз Татьяну сменила ветеран клуба Ирина Бокова, создавшая вместе с исполнителями на сцене особую атмосферу товарищеского тепла.

В финале праздника замечательное трио клуба в составе Светланы Крушинской, Олега Марчука и Александра Корнукова познакомило гостей с новыми произведениями в своём репертуаре, рассказали они о летней поездке в Северную Осетию и о выступлениях в знаменитом лагере альпинистов «Цей», куда им так хочется вернуться с новой программой из песен Юрия Визбора. Сейчас идёт подготовка, и первыми слушателями, конечно же, станут норильчане. Участники клуба надеются в скором времени вновь порадовать горожан живыми концертами и новыми песнями. В планах — творческий вечер Натальи и Алексея Газизовых, сольное выступление Олега Марчука, концерт ко Дню смеха.