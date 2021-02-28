Пространство для Данте

Конечно же, речь о «Божественной комедии» Данте Алигьери, созданной семь веков тому назад. Актёр Сергей Даданов поставил одноактный спектакль по первой части произведения итальянского классика. С точки зрения популяризации высокой литературы, шаг достойный, но и очень смелый. Помнится, первая проба была ещё в публичной библиотеке несколько лет назад, где Сергей руководил юношеским литературным театром «Красная строка». А сейчас продолжить эксперимент позволил формат «Свободное пространство», где актёры нашей «маяковки» на малой сцене могут показать себя как творцы самостоятельных работ. А такие попытки всегда находят своего заинтересованного зрителя.

Понятно, что такой сложный литературный текст, в данном случае в переводе Михаила Лозинского, весьма не прост для восприятия. Как же провести зрителя по кругам познания его глубочайшего смысла? Завлит театра Лада Шебеко поделилась, что первоначально многочисленные слайды с изображением иллюстраций к шедевру Данте сопровождались лавиной комментариев как знатоков текста, так и самого создателя постановки. В итоге решили действие построить на более свободном диалоге между персонажами. Это внесло необходимую динамику, и работа задышала.

Естественно, Даданов набил шишек, замахнувшись на такое произведение. Он и режиссёр, и играет самого Данте в окружении молодых артистов Алексея Ковригина, Евгении Камбалиной и Дарьи Дороготовцевой. Сам постановшик, который так самоотверженно проникся любимым произведением, поделился, что помог осуществить задуманное путешествие в преисподнюю придуманный в процессе работы конфликт на сцене между режиссёром и актёрами. На руку был и приём отстранения, когда время от времени артисты, изображающие Вергилия, Беатриче, Франческу и самого Дьявола, расслабляются, выходят за условную стену — натянутую вдоль сцены обычную веревку... Зрителей впечатлили эти моменты прямого общения, сделанные с хорошим юмором, когда актёры по–простому объясняли происходящее в их «Аду»...

Здесь было не обойтись без дружной работы понимающей замысел команды, подсказавшей удачные технические решения.

Если уж окрестили постановку мистериальной рок–лекцией, где фоном звучат легендарные Led Zeppelin, Black Sabbath, Jimi Hendrix, то тут весьма выручил опыт звукорежиссёра Максима Троянова. Художник по свету Сергей Лаптев удачно продумал подачу сцен блуждания героев по кругам ада. А Иван Клочков смонтировал видео, дав динамичную картину современности с её адскими картинами.

Изменилась ли картина ада со времени создания поэмы Данте? Всё те же грехи, слабости и страсти обычных людей и гениев. Всё так же лжём, предаём, блудим и убиваем... Понятно, что этот спектакль–эксперимент нуждается в своей публике, способной размышлять.

Сергей Даданов заметил, что прежде всего ставил для молодых, у которых всё ещё впереди и кому так необходимо разобраться с собой и Вселенной.