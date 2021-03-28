В стране огромная армия этих замечательных профессионалов, которые, по словам министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова, занимаются «стратегической отраслью души и счастья». В Норильске только в подразделениях управления по делам культуры и искусства трудятся 854 человека. В канун праздника «Заполярная Правда» заглянула к сотрудникам отдела развития отраслевых услуг.

Понятно, бОльшая часть их деятельности остаётся за кадром. Но у каждого из шести специалистов отдела — свой большой фронт работы. Конечно, немало и важных бумажных дел. Но, как заметила начальник управления культуры Ирина Субочева, очень хочется, чтобы люди понимали, что это небольшое количество специалистов помогает культуре динамично развиваться. Именно они вместе с директорами, административными командами, с передовыми людьми отрасли разрабатывают стратегические документы, вырабатывают те важные моменты, на которые необходимо обратить внимание, чтобы идти только вперёд, не отставая от культуры страны и региона. Их задача в целом — это стратегия развития, взаимосвязь с внешними структурами, они — надёжные проводники культуры.

Сейчас отделом руководит Ирина Сорокина, старожилы помнят её в прошлом как талантливого научного сотрудника Музея истории НПР. Её коллеги пришли в управление культуры в разные годы — Светлана Настенко, Елена Моисеева, Мария Родионова, Анастасия Кадачева, Татьяна Герасенко. У каждой — своя интересная история, своё направление работы. В этом праздничном материале пока представим лишь некоторых участников команды. Но информации, пообщавшись с труженицами отдела, получили столько, что хватит на многие будущие выпуски нашей рубрики «Культура».

Мария Родионова, главный специалист отдела, — именно этому удивительному человеку принадлежит идея создания фестиваля «Северная ягода». Она родилась в Талнахе, тундру ещё крепче полюбила и познала, когда работала специалистом по связям с общественностью в «Заповедниках Таймыра». В управлении культуры Мария — пять лет, в её обязанности входит популяризация деятельности учреждений культуры. Она занимается и организацией работы с подростками, которые находятся в тяжёлой жизненной ситуации, — и ей очень важно наладить взаимодействие с ними таким образом, чтобы показать и рассказать ребятам, у которых есть конфликты с законом, нет понимания с одноклассниками, родителями, обществом, о том, что можно своё время интересно и с пользой проводить в учреждениях культуры. В ближайших планах — показ фильмов социальной направленности в обстановке, располагающей к диалогу, — в кинотеатре «Родина». Насильно никого затягивать не будут, но есть надежда, что такая возможность ребят заинтересует, а социальные педагоги и другие специалисты смогут обсудить с ними те проблемы, которые будут подниматься в фильмах программы, предоставленной «Енисей кино».

Мария рассказала и о новых проектах предстоящего юбилейного фестиваля «Северная ягода». В этом году постараются реализовать проект «Ягодные иллюзии», а именно: нанести объёмный ЗD–рисунок в виде ягодной полянки на асфальтовое покрытие на лыжной базе «Оль–Гуль». Мария показала эскиз дизайнера Марии Кудашевой из Санкт–Петербурга, которая проведёт и мастер–классы для норильчан. Позволят реализовать проект грантовые средства программы «Мир новых возможностей». В планах фестиваля — и проект «Северный ЛэндАрт»:

вдоль прогулочной тропы установят фигуры животных и абстрактные высотой до четырёх метров. Это будут постоянные стойкие конструкции из арматурной сетки, переплетённой ивовым прутом. Любоваться ими можно будет и зимой, и летом.

Марии хотелось бы поздравить с Днём работника культуры всех работающих в родной отрасли, — эти талантливые люди, вдохновляют нас, умеют и обучить, и подарить искру творчества каждому. Среди её любимых мест культуры — библиотека семейного чтения на пр. Котульского, 15, ГЦК и городской Концертный зал. Идеальное место — публичная библиотека, где всегда так интересно, что и уходить не хочется. Что ж, может быть, и трудные подростки, культурным воспитанием которых займётся Мария с коллегами, станут их завсегдатаями...

А Татьяна Герасенко — самый молодой сотрудник отдела, куда она пришла ровно год назад. По первой профессии она — специалист по управлению персоналом, живёт в Норильске с 2006 года, в детстве занималась в художественной школе и делала мультики в КВКО «Экран». Татьяна — завсегдатай любимой публичной библиотеки, где сейчас встречается с молодыми волонтёрами культуры. Работа с ними — её основное направление. Это движение выросло из национального проекта «Культура» — «Творческие люди». В Норильске это движение активно развивается с 2020 года, хотя о его необходимости задумались гораздо раньше: писали проекты, вышли в прошлом году в полуфинал конкурса «Доброволец России». Татьяна как раз преемница своей старшей коллеги Елены Моисеевой, которая начинала заниматься этим вопросом, работала над проектом создания на базе ГЦК центра волонтёров. Очень важно, чтобы наши волонтёры активно обучались, росли. С этого года уже есть небольшое финансирование на развитие волонтёрского движения, но этих сумм пока недостаточно, чтобы открыть свой центр, это дело будущего.

Несмотря на молодость, Татьяна стала настоящей мамой своей небольшой, но очень многообещающей волонтёрской команды. В основном это ребята из дружественной 23–й школы, студенты НКИ и НГИИ. К празднику все вместе разработали открытку, подписали её вручную и отправили на материк тем замечательным подвижникам, которые внесли большой вклад в развитие культуры нашего города. А ещё всю эту неделю развозили открытки с цветами ветеранам, которые работают в учреждениях культуры более 30 лет.

Сейчас наши волонтёры участвуют в грантовом конкурсе «Территория Красноярский край» — хотят в летнее время проводить для всех возрастных категорий мастер–классы на открытых площадках. В этом году планируют пригласить и добровольцев с других территорий, которые бы могли поделиться своим опытом с норильчанами, чтобы сделать волонтёрское движение более популярным и эффективным.

Конечно, мы пообщались и с другими деятельными сотрудниками отдела развития отраслевых услуг. Заместитель начальника отдела Елена Моисеева курирует работу, связанную с сохранением нашего наследия. Главный специалист Анастасия Кадачева знает всё о деятельности образовательных учреждений культуры. Они рассказали нам немало интересного, будем делиться этим в будущих выпусках нашей рубрики, посвящённой событиям в культурной жизни города.

Чем богата норильская культура?

Говорит эксперт

— Изучая историю развития культуры на территории, которая неразрывно связана с историей становления Норильска, испытываешь гордость и восхищение людьми, результатами, которые они оставили нам в наследство. Нам есть на что равняться. Важно, чтобы эта планка никогда не опускалась, а только поднималась выше. Культура всегда была и остаётся индикатором социальной успешности территории. Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска

В канун профессионального праздника работников культуры России состоялась Главная коллегия министерства культуры Красноярского края, на которой были озвучены итоги работы за прошедший год, отмечены важные достижения, обозначены проблемы и пути их решения. Во время заседания по традиции проходит торжественная церемония награждения лучших работников отрасли. В номинации «Лучшая детская школа искусств» краевого конкурса «Вдохновение» среди муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры победила Талнахская детская школа искусств, которую возглавляет Сергей Ужегов. Спасибо всему замечательному коллективу учреждения! Эта победа — заслуга каждого из сотрудников.

Гордимся мы и достижениями наших коллег, в канун праздника высоко отмеченных губернатором Красноярского края. Почётное звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края» присвоено трём замечательным норильчанкам — заместителю директора Городского центра культуры Наталье Папандопуло, заведущей отделением хореографии НДШИ Анне Соколовой и актрисе Заполярного театра драмы Ларисе Ребрий.

Особые слова благодарности — сотрудникам учреждений культуры города, которые помогают сохранять и преумножать традиции нашей территории, ощущать дух нашего города, его уникальность, его культурное наследие. Вот очень простые факты из истории, они на поверхности: нечеловеческие условия лагеря, холод, голод, война и... рождение театра. Уверена, что сила духа возрастала в тех условиях именно благодаря культуре.

Огромное спасибо сотрудникам, которые много лет развивали культуру в Норильске, а сегодня находятся на заслуженном отдыхе на материке. Со многими из них наши учреждения поддерживают связь, прислушиваются к советам ветеранов отрасли, делятся успехами. Сегодня учреждения культуры устойчиво развиваются, у руля — опытные руководители, неравнодушные, профессиональные, любящие своё дело. Быть работником культуры — очень ответственно. За кажущейся лёгкостью стоит серьёзный кропотливый труд. Я горжусь тем, что мне семь лет назад доверили руководство норильской культурой, что работаю с такими профессионалами, успехи которых известны далеко за пределами города. Желаю нашим учреждениям культуры двигаться впёред, оставаться востребованными у горожан и гостей города, а сотрудникам — профессиональных успехов, здоровья и благополучия!

Самым главным достоянием, ценностью норильской культуры я считаю людей. Нужно быть внутри отрасли, чтобы понять, какое же это богатство, какой огромный ресурс для территории. Деятельность отрасли «Культура» позволяет подчеркнуть особенности Норильска, является частью культуры региона, включается в единое пространство культуры нашей большой страны.

Спасибо коллегам за то, что вместе мы делаем всё, чтобы традиции, заложенные до нас, жили и процветали; за то, что постоянно рождаются новые идеи, новые задачи, которые нам по плечу!

Подумаем вместе

Людмила Кожевникова, корреспондент:

– Ну, в силу того, что сейчас я работаю над большим театральным проектом «Бэкграунд», который выходит на канале Норильск ТВ каждую субботу, сразу в голове всплывает, конечно же, наша «Маяковка». А почему не богатство? Посмотрите, какие яркие постановки выходят в последнее время. Многие спектакли просто фестивального уровня, и они, кстати, берут награды на фестивалях и лестно оцениваются столичными зрителями и критиками. А сама труппа — это же золото. Я даже не говорю про наших заслуженных артистов! Молодой состав учился у народных артистов и заслуженных режиссёров, многие снимались в кино. И ещё хочу отметить Музей Норильска. В последние годы мы стали мощной площадкой, куда заезжают именитые музейные кураторы, нашими партнёрами становятся самые крупные музеи страны. Яркий пример: этой осенью, когда столицы застыли в ограничениях, у нас работал межмузейный проект «ОНО» в связке с музеем–заповедником «Царицыно». Там они были закрыты, а у нас работали! Чем не богатство?!

Павел Петров, строитель:

– Мне в силу специфики моей работы трудно судить о норильской культуре в целом. Могу лишь поделиться впечатлением об отдельных событиях. Выход в театр — это целое мероприятие. Всегда готовишься к часу икс: планируешь, интересуешься мнением людей о том или ином спектакле, но так, чтобы не затуманить собственные впечатления и ощущения. Любимые спектакли нашего театра — «Продавец дождя» и «Папа». Считаю, что отличным подарком для норильских женщин стал «Мужской стриптиз». Его оценили даже мои товарищи по бригаде, которые ходили на спектакль вместе с жёнами. Обожаю авторскую песню, выставки и экспозиции в Норильском музее и галерее. Из тех, что сразу всплыло в памяти, — выставка, посвящённая норильской медицине. Люблю концерты «Зипперс». Норильская культура ближе и понятнее нам и, на мой взгляд, в чём–то лучше столичной.

Наталья Григорьева, начинающий блогер:

– Норильск — северный город, но, несмотря на то что находится он за полярным кругом, здесь живут весьма творческие люди. В городе много культурных достопри-мечательностей — Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, Городской центр культуры, Норильский юношеский театр–студия, музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска», в состав которого входит художественная галерея и Дом–музей «Первый дом Норильска». Норильская библиотечная система признана лучшей в Красноярском крае. В городе ежегодно проходит фестиваль «Большой Аргиш», туристический слёт «Хаералах», большое внимание уделяется историческому наследию города — фасадам домов на центральной улице и памятникам. Я люблю свой город за бескрайность его культурной жизни!

Анастасия Гринько, SMM–менеджер:

– Думаю, слова благодарности музеям Норильска, Заполярному театру драмы, нашим библиотекам, центрам и домам культуры скажут и без меня, — подпишусь под каждым! Но в последние годы, кроме традиционных культурных площадок, в городе растут новые культурные форматы. Фестивали «Большой Аргиш» и «Север», проект «PolArt–резиденция», бесчисленные социокультурные проекты, молодёжные фестивали и квартирники вовлекают в себя не только «светскую тусовку» (если этот термин применим к Норильску), а гораздо более широкий круг жителей и гостей города. Найти единомышленников и прикоснуться к прекрасному становится проще, и это радует.

Марина Завьялова, главный специалист управления организации закупок ЗФ «Норникеля»:

– Меня не может не радовать оживление культурной жизни нашего города. Такое ощущение, что после снятия ряда пандемических ограничений она заиграла новыми красками. Невероятным подарком к 8 Марта стал концерт классической вокальной музыки, который прошёл в Норильском колледже искусств. Талантливый тенор Александр Бондарчук, а также прекрасные исполнительницы Анна Бигус и Елена Пивоварова просто покорили своими голосами зрителей. Ярким событием стал и концерт нового трио Ice Band. Выступление организовали уже состоявшиеся музыканты нашего города Ксения Косянчук, Ринат Гафуров и Данил Подоляк, исполнившие кавер–версии в стиле лаундж — это новое направление, которое предполагает исполнение кавер–версий известных хитов в своей интерпретации. Восхитила не только музыка, но и уютная и душевная атмосфера, созданная профессионалами музыкального искусства. Отдельное спасибо коллективам ГЦК, которые всегда радуют норильчан праздничными концертами, яркими и запоминающимися песнями и танцами.