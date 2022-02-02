Публичная библиотека Норильска приглашает горожан на иммерсивный спектакль «Охотник и Дух ночи»

Спектакль пройдёт 5 февраля в Публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а) в три показа — 12.00, 15.00 и 18.00. Помогать гостям в создании невероятной истории будут представители пяти этносов Таймыра, которые специально для этого приедут из Дудинки, и актёры театральной студии «ДА» Городского центра культуры.

Проект «Охотник и Дух ночи» общины нганасан «Ня танса» получил грантовую поддержку в конкурсе соцпроектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций в Норильске, реализующих проекты в сфере культуры.

Пригласительные можно получить на вахте Публичной библиотеки. Вход — строго по QR-коду.