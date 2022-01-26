Путешествие в детство

Известная художница по-новому открыла северянам волшебный мир любимых с детства сказок братьев Гримм, Шарля Перро, Ганса Христиана Андерсена и других писателей. В наш город, который понравился Анастасии Ивановне своей белизной и заснеженностью, она отправила 75 своих работ. Сама же посетить Норильск смогла только под занавес выставки. Сотрудники галереи дополнили экспозицию книгами с иллюстрациями как самой художницы, так и её отца, и деда.

Представить свое видение знакомых с детства историй — максимально индивидуальное, при этом отражающее суть текста и запоминающееся читателю, — неимоверно сложно. Но у Анастасии Архиповой это получается непринужденно. Её мягкие и, как часто говорят, женственные, акварели очень точны в деталях, отсылающих к разным историческим эпохам. Как сама сказка сочетает в себе вымысел и реальность, так и выглядят её иллюстрации. Герои в акварелях Архиповой одеты в исторические костюмы: средневековые рубахи-котты и остроносую кожаную обувь - пулены, женские распашные платья XVIII века из гродетура, носят напудренные парики... И живут они не в фантазийном, а вполне узнаваемом и очень понятном читателю пространстве. Здесь каменные лестницы оплетены плющом, стены гостиных обиты тканевыми обоями и украшены портретами в овальных рамах; дома, замки и башни похожи на европейские постройки... Принцип исторической достоверности Анастасия Архипова старается использовать практически во всех иллюстрациях. Так, её «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса — это образ викторианской Англии, на каждой странице «Там, за рекой» представлены настоящие китайские ландшафты.

Анастасия Ивановна с увлечением рассказала норильчанам о своих работах:

- У каждого есть любимые книжки из детства. Мы даже порой не помним авторов, а тем более художников. Но те образы, которые создают иллюстраторы, - мы помним. Это то, что с самого детства формирует психологию и способствует развитию личности. Для художников-иллюстраторов – это большая ответственность. Я сама с удовольствием работаю над произведениями Андерсена. Особенно меня вдохновляет сказка «Девочка со спичками». Важное место в моем творчестве также занимает «Рождественская песнь» Диккенса. Их произведения очень близки между собой. Это не совсем сказка и не совсем реализм. Всё происходящее там - на грани фантастики и реальности. Мне над этими двумя произведениями особенно интересно работать.

Как точно подметил в свое время писатель Чингиз Айтматов: «Удивительной силой обладают книги...Ты открываешь их, а они – тебя». А ещё лучше открывать качественную бумажную книгу.

- Последние годы было много разговоров о том, что с развитием цифровых технологий книга бумажная станет не нужна. Всем этим спорам сопутствуют различные исследования психологов, проводятся конференции, обсуждения. Но детская книга в бумажном варианте она нужна с самого рождения, это подтверждают психологи, которые работают с детьми, и педагоги, - отметила Архипова.

Анастасия Ивановна начала профессионально работать очень рано. Она окончила Московский государственный институт им. В. И. Сурикова, где училась на курсе «Мастерская плаката» у профессоров О. М. Савостюка и Б.А Успенского. К тому же она художник в третьем поколении.

- И дома к искусству относились серьезно. У меня художники – отец и двоюродный дед. И я с самого раннего детства во всем этом жила. В доме у нас всегда обсуждали изобразительное искусство и с такой страстью спорили... И у меня даже не возникало сомнений, чем я буду заниматься. Это мне и тогда казалось безумно важным, и сейчас, - поделилась художница.

Как отмечают в книжном издательстве «Лабиринт», Анастасия Архипова редко изменяет любимым авторам и остаётся верной раз и навсегда выбранной технике акварели. И не только технике, но и самой манере — писать мелкими мазками, прорабатывая рисунок, усложняя форму.

Сегодня Анастасия Архипова - доцент академии им. С.Г. Строганова, номинант 2022года престижной премии памяти Астрид Линдгрен, самой крупной награды в области детской и юношеской литературы.

- Рисунки Архиповой отличает не только «историзм». Для тех, кто хотя бы немного интересуется искусством, они наполнены «цитатами» из произведений мастеров живописи. Так, пейзажи напоминают работы малых голландцев, женские образы — картины раннего Возрождения. Для знатоков отгадывать эти цитаты — увлекательная игра, а для людей неискушенных рисунки Анастасии Архиповой могут стать первым шагом к знакомству со старыми мастерами, - отмечают книгоиздатели, которые давно с ней сотрудничают.

Норильские художники и дизайнеры тоже по достоинству оценили уникальное творчество мэтра иллюстрации.

- Сколько тепла и доброты вложено в её работы. Как точно передана эпоха. Сразу видно, что художник очень тщательно изучает историю, особенно в части архитектуры, интерьера и одежды. Особый восторг вызывает то, как тонко, детально все прорисовано. У неё свой неповторимый стиль. Её многолетний труд и преданность делу вызывают восхищение и уважение, – поделилась впечатлениями гостья выставки, дизайнер «Заполярной Правды» Людмила Карманова.