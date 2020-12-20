МАУ ИЦ «Норильские новости»

Работы студентов НКИ экспонируются на международном фестивале акварели AquaZoom

Работы студентов НКИ экспонируются на международном фестивале акварели AquaZoom

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Работы студентов НКИ экспонируются на международном фестивале акварели AquaZoom

Работы студентов НКИ экспонируются на международном фестивале акварели AquaZoom

Масштабный выставочный проект Дальневосточного региона России стартовал весной этого года. Его участники — художники–акварелисты старше 17 лет — представляли оригинальные авторские работы на свободную тему, выполненные акварелью на бумаге с 2015 по 2020 год. На первом заочном этапе члены жюри оценивали работы в электронном формате.

Норильский колледж искусств представил творения 12 студентов отделения «Декоративно–прикладное творчество и народные промыслы». Наши студенты состязались с именитыми художниками из России, Китая, Таиланда, Индии, Кореи. Эксперты отобрали работы второкурсницы Людмилы Грабовской, третьекурсника Акмарала Чоконова, выпускниц 2020 года Евы Яринской и Валерии Загиней.

Фото из открытых источников
20 декабря в 16:55 270
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