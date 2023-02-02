Расписание виртуальных концертов в Талнахской городской библиотеке

7 февраля в 15.00 жителей Талнаха приглашают на поэтический час «Великий поэт великой России», посвящённый Дню памяти русского поэта, драматурга и прозаика — Александра Сергеевича Пушкина. Слушатели погрузятся в историю жизни человека, который заложил основы русского реалистического направления в литературе. Юные зрители вспомнят любимые сказки Александра Сергеевича, попробуют отгадать и изобразить их главных героев. Ярким акцентом поэтического часа станет показ видеозаписи музыкального спектакля «У Лукоморья», в основу которого легла знаменитая «Сказка о попе и о работнике его Балде».

26 февраля в 14.00 в библиотеке в формате театрализованного представления «Ты прощай, прощай, наша Масленица!» пройдут проводы Масленицы. Гости виртуального концертного зала познакомятся с историей праздника, поговорят о главных его традициях и обычаях.

Преподаватели и учащиеся Талнахской детской школы искусств подготовят для гостей множество увлекательных игр и других забав, а также порадуют зрителей знаменитыми русскими народными мелодиями в живом исполнении. Важной частью праздника станет показ видеозаписи концерта Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого.

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