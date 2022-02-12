Завидуя птицам

– Перед каждой выставкой мы собираемся в нашем клубе и обсуждаем, какую тему осветить, какие техники исполнения и материалы будем применять, на чём сделаем акценты, будем ли вводить новшества, — объясняет Ольга Терешонок, руководитель народной самодеятельной студии «Творческая мастерская декоративно–прикладного искусства «Галакс». — В этот раз мы выбрали чудесных созданий — птиц. Им ведь что только ни приписывают — в разных источниках они являются символами практически всего: солнца, ветра, воздуха, грома, молнии, огня, времени, творца, божественного посла, бессмертия, души, женского слова, плодородия, родительской заботы, ребёнка, стремительного движения, чистоты, в общем, перечислять можно бесконечно. Но, главное, они символизируют полёт и свободу, которые в наше непростое время актуальны как никогда. Ведь нам так не хватает свободы передвижения, свободы общения, сейчас мы всего этого очень хотим.

В этот раз птицы на хвосте принесли сто тридцать работ четырнадцати мастериц в совершенно разных техниках. Самым любимым материалом в «Галаксе» остаётся шерсть. Двадцать девять лет назад тогда ещё клуб флористов–дизайнеров начинал не только с сухоцвета и искусственных цветов, но и с техники мокрого и сухого валяния. Сегодня участницы творческой мастерской чего только не используют: простую ткань, вязание, вышивку, кружево, бисер, дерево, в одно время даже была резьба по кости. Есть у мастериц и новые увлечения — витражная роспись, работа с эпоксидной смолой и керамикой. Не так давно «Галакс» подружился с норильской гончарной школой «Колокол», и теперь элементы для своих панно женщины изготавливают и обжигают там. Ещё одна новая техника в арсенале участниц клуба — флюид–арт (рисование жидким акрилом).

– Для выставки «Расскажите, птицы...» я подготовила три панно, фон для которых изготовила в технике флюид–арт, — рассказывает Лариса Вавилова — мастер Творческой мастерской декоративно–прикладного искусства «Галакс». — Мне импонирует эта техника — когда заливаешь жидкий акрил, он даёт удивительные эффекты смешивания и размытости. При этом каждый из них уникален, потому что их просто невозможно повторить вновь, даже при большом желании. А уже сами птицы выполнены в традиционной технике мокрого валяния, это, можно сказать, мой конёк. Выбор пал на полярных птиц, потому что я всю жизнь живу на

Севере, в Норильске. Иногда хочется не только сочетать несочетаемое, но и показать парадоксальность некоторых вещей. Например, на панно «Безмятежность» изображены чайки, которых мы считаем своими северными суровыми птицами. Но каждую осень они улетают на юг, чтобы отсидеться зимой в Новой Зеландии или на тихоокеанских островах. А вот пингвины с панно «Тепло» живут на юге, хоть и занесло их на полюс с его экстремальными температурами, и им там хорошо, комфортно и гармонично. А всё потому, мне кажется, что настоящее тепло внутри нас.

И так буквально во всех работах, представленных на выставке «Расскажите, птицы...». Здесь и «Птичий базар» — центральный объект экспозиции, где в одном месте собрались совершенно разные пернатые, которых в обычной жизни никогда не увидишь на соседних ветках, но им интересно вместе. Или полиптих — модульная картина из шести элементов, где расположились то ли птички, то ли младенцы, то ли настоящие ангелы. А ещё модная коллекция шарфов в виде пера, которые не только согреют, но и дадут любой скромнице почувствовать себя истинной модницей.

При этом в творческой мастерской подчёркивают, что это не ярмарка–продажа, купить представленные работы нельзя. Это настоящий выставочный материал, который дальше отправится в турне по Талнаху и Дудинке.

– Я слежу за творчеством клуба «Галакс» уже несколько лет, — делится дизайнер Людмила Карманова. — Во–первых, моя коллега Анна Погодина, которая уже переехала на материк, была мастерицей этой студии. У неё всегда выходили удивительные работы, выполненные в технике сухого и мокрого валяния. Этому она обучала и наших детей. Но что меня особенно поражает в «Галаксе» — они позиционируют себя любителями, однако их работы выполнены на самом высоком профессиональном уровне. Ещё очень заметно, что они практически не повторяются. Каждый год для большой выставки они выбирают новую тему. В прошлом году это были цветы, у меня до сих пор перед глазами стоят картины с фактурной глиной. То есть они не плоскостные, в некоторых местах задан объём, который смотрится просто потрясающе. В этом году — птицы. И это тоже шедевры. Образы, соединяющие женское лицо и тело пернатого, дают необыкновенную эмоцию — откуда–то из глубины души и туда, в космическое пространство. Их работы — это идеальное сочетание идеи и мастерского исполнения.

Прочувствовать всё это можно будет в художественной галерее до 20 марта.

Накануне юбилея

Какая это по счёту выставка, руководитель народной самодеятельной студии «Творческая мастерская декоративно–прикладного искусства «Галакс» Ольга Терешонок навскидку посчитать не может — их столько было за двадцать девять лет. «Ангелов свет», где арт–объектами стали ангелы из войлока; «Время, пространство, впечатления» — там мастера соединяли, казалось бы, несовместимые дерево и шерсть; «Земля смеётся цветами», идеей которой было раскрыть всю красоту мира флоры; «Стиль–Вояж» — настоящее дефиле одежды и сумок из войлока; а ещё были подушки, валенки, ярмарки–продажи, посвящённые Новому году, Рождеству, Пасхе, Дню защитника отечества, 8 Марта, и многочисленные мастер–классы для всех желающих.

– Сегодня наши занятия проходят в Молодёжном центре. Во главу угла всегда ставим, конечно же, обучение, — отмечает Ольга Терешонок. — Я не устаю повторять, чтобы мастер развивался, он должен регулярно общаться с профессиональными педагогами, знать основы композиции, цветоведения, разбираться в материалах, развивать ремесленнические навыки. Так что это не просто клуб, где женщины собираются, чтобы попить чай, поболтать и похвастаться новыми поделками. Хотя чай мы, безусловно, пьём. Сколько «Галакс» существует, столько же с нами работает профессиональный педагог Талнахской детской школы искусств Андрей Попов. Если появляется шанс пригласить мастера какой–либо новой техники, всегда его используем.

Многие мастерицы из «Галакса» уже давно заработали себе имя в Норильске. Их даже специально ищут на праздничных ярмарках вроде «Подарошной». Но нельзя сказать, что таких рукодельниц сегодня в городе много.

– В хорошие времена костяк клуба состоял из пятнадцати человек. Но специфика нашей территории такова, что люди отсюда уезжают, — негодует руководитель творческой мастерской. — Сегодня нас максимум десять, и основной задачей стало найти заинтересованных людей, чтобы пополнить ряды. Мы рады видеть и молодых девчонок, но есть одна проблема — они предпочитают современные технологии, графику и 3D–моделирование. Поэтому будем разрабатывать новые программы и открытые уроки для привлечения участниц.

Впрочем, сегодня «Галакс» живет ещё одним важным днём. В следующем году народной самодеятельной студии исполняется тридцать лет. Свой юбилей мастерицы планируют отпраздновать ближе к Новому году. Будет ли это большой концерт с множеством приглашённых друзей, Ольга Терешонок пока не знает, у них ещё есть время, чтобы разработать праздничную программу. Но ни у кого нет сомнений в том, что это будет новая большая выставка.

– Несмотря ни на что, мы чувствуем себя уверенно, — признаётся Ольга Терешонок. — В 2018 году указом губернатора Красноярского края нам присвоили звание народной самодеятельной студии. Для нас это много значит, это оценка нашего творчества, в конце концов, статус. Поэтому мы чувствуем стабильность, знаем, что держим верный курс, наши работы достойны, от этого у нас даже крылья растут. А что ещё надо творцу?