На улицах и площадях

Шествие «Бессмертного полка» стартует в 10.30 от дома № 45 на Ленинском проспекте. В 11.00 на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный огонь» начнётся парад войск Норильского гарнизона. Также здесь пройдёт торжественная церемония, в которой примут участие ветераны Великой Отечественной войны и руководители города.

Подойдя в 12.00 к площади Комсомольской, участники «Бессмертного полка», присоединившись к патриотической акции «Красноярский край поёт Катюшу», исполнят знаменитую песню вместе со сводным хором образовательных учреждений. Затем более ста участников хоровых ансамблей города споют «День Победы». И тогда на главной сцене города начнётся концерт «Салют Победы!». В нём участвуют фольклорные, инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Норильска. А четыре полевые кухни будут традиционно угощать горожан солдатской кашей.

С 14.00 до 16.00 на площади Театральной будет развёрнута танцевальная площадка «Рио–Рита» в стиле 1940–50–х гг. Гостей встретят участники фронтовой агитбригады. В программе — песни и стихи о войне и Победе. А фото на память можно сделать в полковом блиндаже.

В Талнахе шествие «Бессмертного полка» начнётся в 13.30 у КДЦ им. В. Высоцкого. В 13.45 на площади Горняков с годовщиной Великой Победы жителей рудной столицы поздравят руководители района. Праздничная программа «Равнение на Победу!» пройдёт с 14.00 до 16.00. Также запланировано проведение акций «Помним. Чтим. Гордимся» и «Вальс Победы». Будут организованы и интерактивные площадки «Боевой блиндаж», «На солдатском привале» и AR–выставка боевой техники. Солдатскую кашу можно отведать в полевой кухне, начиная с 14.30.

В Кайеркане в 13.30 на Центральной площади у стелы состоится торжественная церемония. «Бессмертный полк» пройдёт по традиционному маршруту от ул. Школьной до площади Ледового дворца спорта. Начало шествия в 14.00.

С 14.40 до 16.00 у Дворца спорта состоится праздничный концерт «Спасибо за Победу!». В мероприятии примут участие такие творческие коллективы, как ансамбль народного танца «Оганер», народный хореографический ансамбль «Экспромт», образцовый художественный коллектив «Brass Banda», театральная студия «Сцена и Я». Вокальные номера из репертуара военного времени исполнят солисты студии «Браво». Полевые кухни разместятся на улицах Надеждинской и Шахтерской и начнут работу в 15.00.

Музейные ценности

Традиционно в День Великой Победы музей Норильска приглашает норильчан в «Полковой блиндаж». «На привале» под песни военных лет можно будет согреться горячим чаем. В мастерской маленькие жители города и их родители смогут изготовить алые гвоздики и звёзды, белых голубей и пилотку из крафтовой бумаги, оформить поздравительную открытку, написать фронтовое письмо и подарить своё творение близкому человеку напрямую или, отправив через музейную «Полевую почту». Также можно посоревноваться в скоростной сборке автомата, а из подручных средств построить самолёт.

Фотографии военных лет из фонда Московского Мультимедиа Арт Музея можно увидеть на выставке, организованной в Музее Норильска при участии «Норникеля». На выставке «Военным фотографам посвящается» представлены как работы классиков российской фотографии, так и снимки тех, чьи имена до сих пор не установлены.

Талнахский филиал музея Норильска (ул. Енисейская, 8) приглашает гостей и жителей района на день открытых дверей. В 13.30, 14.30 и в 15.30 научные сотрудники музея проведут экскурсии по выставке «Фронтовые бригады» из фондов Музея Победы (Москва). Это фотолетопись самоотверженного сражения с врагом оружием искусства и силой таланта. В условиях боевой обстановки тысячи актеров, певцов, танцоров, музыкантов, композиторов, художников находились во фронтовых бригадах, которые поддерживали моральный дух и стойкость солдат и командиров, медсестер и врачей — всех тех, от кого исход войны зависел напрямую.

О том, как Норильск жил и трудился в военные годы, расскажут на лекции «Норильск — фронту» в 14.00, 15.00, 16.00. Также в талнахском музее будут работать мастерские по изготовлению тематических сувениров и памятных открыток.

Важнейшее из искусств

В кинотеатре «Родина» в 11 утра стартует киномарафон из пяти частей фильма «Освобождение». Масштабная киноэпопея Юрия Озерова рассказывает о наиболее важных сражениях Великой Отечественной войны — Курской битве, где произошло самое крупное танковое сражение за всю историю войны, форсирование Днепра, освобождение Белоруссии и взятие Рейхстага.

В КДЦ им. В. Высоцкого пройдут социальные кинопоказы. Фильм «Я — русский солдат», снятый в 1995 году по мотивам романа Бориса Васильева «В списках не значился», повествует об обороне Брестской крепости. Начало в 11.30.

В 16.30 жители района вместе с главными героями фильма «Мы из будущего» — современными черными копателями из Санкт–Петербурга — перенесутся во времена Великой Отечественной войны.

Также в талнахском КДЦ организована выставка военных плакатов, которые вдохновляли, поднимали боевой дух и призывали народ огромной страны выступить против врага.

В Кайеркане в КДЦ «Юбилейный» в 16.30 начнётся социальный показ документального фильма «Чтобы помнили». Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, реальных участников боевых действий, помогут зрителям в полной мере прочувствовать значимость праздника.