Разнарядка на политкорректность

Нет меньшинств? Нет и «Оскара»

Американская киноакадемия представила список критериев, которым должны отвечать картины для получения «Оскара» в номинации «Лучший фильм». Чтобы быть номинированной на премию, картина должна соответствовать двум из четырёх групп стандартов.

А именно:

главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один «цветной» актёр — азиат, темнокожий, латиноамериканец;

не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть женщинами, представителями какой–то расовой или этнической группы, ЛГБТ, людьми с ограниченными возможностями здоровья;

основная сюжетная линия или тема фильма должна быть сфокусирована на этих же группах;

по крайней мере две творческие руководящие должности в съёмочной бригаде и постпродакшне должны занимать представители меньшинств.

Стандарты будут применяться только к фильмам в номинации «Лучшая картина». В 2022 и 2023 годах кинокомпании должны представлять академии специальную форму, в которой необходимо указать соответствие стандартам. Новые правила начнут действовать при номинировании с 2024 года. Правила для всех остальных номинаций «Оскара» останутся прежними.

Следующая, 93–я, церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 25 апреля 2021 года. Номинантов объявят 15 марта.

Белым в Голливуде не место

На сайте британского издания Daily Mail появилась огромная статья, посвящённая проблеме «обратного расизма» в киноиндустрии. Авторы публикации приводят в качестве свидетельства расово–гендерного переворота многочисленные жалобы от «привилегированных белых» функционеров Голливуда, пожелавших сохранить анонимность. Согласно их утверждениям, на фоне новой волны феминизма и движения за права цветного населения Америки в Голливуде произошла тихая революция, в результате которой белым гетеросексуальным мужчинам средних лет будет всё сложнее трудоустроиться в киноиндустрии. «Белых актёров увольняют. Распоряжения боссов киностудий предельно ясны — только представители меньшинств (расовых и сексуальных) могут претендовать на работу. Новая волна, названная кем–то «предубеждением против белых», заставила сценаристов, режиссёров и продюсеров испытывать страх перед лицом безработицы», — говорится в статье. По словам одного из пострадавших, сложившаяся обстановка в индустрии на данный момент «токсичнее Чернобыля» — даже самые кассовые актёры боятся высказываться на эту тему, опасаясь обвинений в расизме.

Первой ласточкой «обратного расизма» стали, по мнению авторов статьи, слова оскароносного режиссёра Джордана Пила, заявившего, что он не хочет нанимать на главную роль белого актёра: «Я просто не представляю себе ситуацию, в которой я приглашаю на главную роль в своём фильме белого чувака. Не то чтобы я не любил белых чуваков. Но я уже насмотрелся фильмов с ними».

Расизм подкрался незаметно

Сегодня американским актёрам любого цвета даже не нужно подвергать критике эти настораживающие тенденции, чтобы проснуться однажды распятыми на кресте. Звезду сериала «Убивая Еву» Джоди Комер затравили в соцсетях за неправильный выбор бойфренда. Джоди угораздило влюбиться в спортсмена Джеймса Бёрка, который, о ужас, посреди демократии и свободы слова, предположительно, посмел выразить поддержку Республиканской партии (а это же рассадник расизма, шовинизма и гомофобии) и Дональду Трампу.

А вот ещё случай: актрисе Холли Берри пришлось извиняться перед возмущённой публикой за то, что она дерзнула всерьёз рассмотреть предложение сыграть трансгендерного мужчину, вместо того чтобы приложить все усилия для передачи этой роли настоящему трансгендерному человеку.

Ну и на десерт. Буквально на днях борцы за социальную справедливость обвинили актёра Себастиана Стэна (Снежный солдат) в расизме на основании того, что два года назад его возлюбленная Алехандра Ониева опубликовала в инстаграме фотографию, на которой они с подругой нарядились в японские кимоно. И неважно, что фотография была сделана на тематической костюмированной вечеринке, — девушку обвинили в культурной апроприации, а снимок сочли расистским.

Упразднение полов

Начиная с 2021 года статуэтки «Серебряного медведя» будут иметь гендерно–нейтральный характер. В пресс–релизе, опубликованном на официальном сайте фестиваля, сообщается, что вместо традиционных наград за лучшую мужскую и лучшую женскую роли, история присуждения которых ведётся с 1956 года, «Серебряного медведя» отныне будут вручать за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана без привязки к полу.

«Мы считаем, что отсутствие разделения премий за актёрскую работу по гендерному признаку является сигналом более осознанного понимания гендерной проблематики в киноиндустрии», — заявили организаторы. Таким образом, Берлинале стал первым крупным международным кинофестивалем, решившимся изменить традиционный порядок присуждения актёрских наград. Вполне вероятно, что это создаёт важный прецедент для «недостаточно толерантной» киноиндустрии. И остаётся лишь увидеть, возьмут ли на вооружение эту идею Каннский и Венецианский фестивали.

Свой взгляд

Российскому кинематографу происходящее за границей может оказаться на руку. Мы уже давно начали принимать в нашей стране вышедших в тираж актёров мирового уровня (Стивен Сигал, Жерар Депардье). А может, взять и позвать в нашу «нетолерантную и неполиткорректную» страну наиболее талантливых и креативных ребят из Голливуда? Егор Тулновский,

корреспондент «Заполярной Правды»

— Когда видишь, что сейчас творится в Голливуде, да и в целом в мировой киноиндустрии, становится страшно и за качество будущих картин, и за мировую классику. И страх этот вполне обоснован. Взять хотя бы ленту «Унесённые ветром» 1939 года. Компания HBO, которой сейчас принадлежат права на эту картину, удалила фильм из общего доступа, потому что он «культивирует ужасы рабства и изображает чернокожих слишком стереотипно». Ленту планируют доработать, вырезав «особо оскорбительные сцены», а также добавить массу пояснений и комментариев на тему «Рабство — это плохо». Во что после этого превратится фильм, получивший в своё время сразу 10 премий «Оскар», даже думать не хочется... С такой тенденцией вполне можно ожидать, что пойдут под нож и другие любимые с детства зарубежные фильмы и сериалы. Тот же «Крёстный отец» — как фильм, создающий негативный стереотип об италоамериканцах, или «Касабланка» — в нём слишком много белых и ни одного представителя ЛГБТ.

Одно радует: «старая гвардия» не поддалась общим трендам и смело высказывает своё недовольство поглотившей «Фабрику грёз» толерантной вакханалией. Например, величайший мастер ужасов Стивен Кинг так прокомментировал в социальных сетях решение академии по поводу новых правил номинации на «Оскар». «Будучи писателем, я могу номинировать на «Оскар» в трёх категориях — «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий», — написал Кинг. — Для меня проблема расового разнообразия — в том, что касается отдельных актёров и режиссёров, — не стоит вовсе. Важно лишь качество. И мне кажется, что поступать иначе — неправильно».

После этого короткого, а главное, адекватного сообщения на старину Кинга обрушился целый шквал критики, гения не пнул разве что ленивый. А в довершение компания Amazon демонстративно отказалась от экранизации эпоса «Тёмная башня». И это притом, что пилот первого сезона сериала сняли год назад. В проект должно было войти 13 эпизодов. Впрочем, это не первый раз, когда Стивен Кинг не идёт на поводу у современных веяний. При съёмках фильма «Оно–2» студия настаивала на том, чтобы один из повзрослевших героев первой части стал геем. Кинг наотрез отказался дать добро. Даже после долгих уговоров, обещаний плюшек и угроз Король ужасов остался при своём мнении. Так в картине и появилась первая сцена с двумя персонажами нетрадиционной сексуальной ориентации, которые к главным героям отношения не имели, но выполнили обязательную «радужную» квоту.

71 летний Джордж Мартин, создатель культовой саги «Игра престолов», тоже постоянно наступает на грабли политкорректности, потому что привык говорить ровно то, что думает. Сначала обозвал статуэтку «Оскара» «золотым евнухом», за что получил обвинение в трансфобии, затем неправильно назвал имя чернокожей писательницы на премии «Хьюго» и прослыл расистом, а в довершение всего упомянул всуе создателя «Ктулху» Лафкрафта (да, и этого писателя с недавних пор заклеймили расистом, и его упоминание в «приличном обществе» чревато).

Впрочем, российскому кинематографу происходящее за границей может оказаться на руку. Мы уже давно начали принимать в нашей стране вышедших в тираж актёров мирового уровня (Стивен Сигал, Жерар Депардье). А может, взять и позвать в нашу «нетолерантную и неполиткорректную» страну наиболее талантливых и креативных ребят из Голливуда: сценаристов, операторов, монтажёров, мастеров по спецэффектам и компьютерной графике? И они вздохнут с облегчением, и наше игровое кино, я уверен, от этого только выиграет. Глядишь, и лет через десять уже «Мосфильм» будут величать «Фабрикой грёз».



Фото из открытых источников