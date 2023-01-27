Развлекая просвещай!

Норильским театралам Роман знаком по лаборатории «Полярка–2021. Скандинавские читки», где он представил эскиз «Вторжение». За несколько дней до премьеры «Заполярная Правда» решила узнать, что ждать нашему зрителю от нового спектакля и какой он — современный театр.

– Роман, в 2021 году ваш эскиз «Вторжение» по пьесе одного из самых популярных писателей современной Швеции Юнаса Хассена Хемири лично меня сильно тронул. После «Полярки» были переговоры с дирекцией нашего театра на тему продолжения работы над этим материалом?

– Насчёт «Вторжения» переговоров не было. Мы почему–то сразу договорились о большой сцене и большой работе.

– И это «Дон Жуан» — комедия Мольера? Судя по вашим театральным работам, вы любите классику. Её проще ставить? Или это некая дань уважения? Или просто в портфолио любого театрального режиссёра должна присутствовать классика?

– Я просто люблю её. Да, у меня много классики: и «Бесы» Достоевского, и «Онегин» Пушкина, и «Ревизор» Гоголя, и «Господа Головлёвы» Салтыкова–Щедрина, и «Гамлет» Шекспира, много всего. Но я стараюсь чередовать. Ведь классика учит, образовывает, во всяком случае, меня. Потом делаю что–нибудь современное и снова возвращаюсь к ней, чтобы мозги шевелились. Классику ставить сложнее, потому что это хрестоматийный материал: все знают, как это должно выглядеть и как это надо трактовать. Поэтому когда её ставишь, всё время кого–нибудь да обидишь.

– Не удивительно, вы же ставите её нетрадиционно — графический минимализм, монохромность, перенос в современность, взгляд с другого ракурса. У вас аллергия на кринолины и камзолы? Или просто все современные театральные режиссёры должны так ставить?

– Есть такое общее мнение, что нынешние режиссёры осовременивают классику. На самом деле нет. Например, в прошлом театральном сезоне я поставил «Бесов» Достоевского, тогда я сам выступил художником по костюмам, и у меня все наряды были ХIХ века. А перенос во времени я, как правило, оправдываю. В спектакле «Каренин» по моей пьесе, написанной специально для тюменского Большого драматического театра, для меня было важно показать, что в то время (а я перенес историю в советские шестидесятые), в послевоенную оттепель кризис института брака был настолько силён, что информация о разрушении семейной ячейки сразу вывешивалась на первые полосы газет. И государственные чиновники, особенно такие высокие, как Каренин, тут же лишались служебных дач, машин, постов, орденов и так далее. Поэтому чтобы достучаться до зрителя, было логично перенести действие во времени, ведь наши родители ещё помнят эту строгую консервативную эпоху. А потом мне уже самому стало интересно, шестидесятые годы — это же замечательный период, когда молодёжь стала одеваться, пахнуть, общаться по–новому, слушать другую музыку. А государственники, прошедшие войну, — поколение научных атеистов, никак это не принимали.

Ещё пример: в спектакле «Моя дорогая Helene» по пьесе Чехова «Дядя Ваня» я попросил артиста, исполняющего роль Серебрякова, посчитать на сегодняшние деньги, сколько стоит имение Войницких, которое собрались продавать. Мы просто обалдели! Многоэтажный дом, как лабиринт, большая территория с лесом, фермерское хозяйство — это миллионы евро. Помните, как у Антона Павловича: «А на излишек, какой останется, купим дачу в Финляндии»? Когда мы всё это посчитали, история стала для меня гиперсовременной! Но все эти приёмы не являются самоцелью.

– А что вы тогда делаете с Жаном–Батистом Мольером и «Дон Жуаном»?

– Я склонен к тому, чтобы спектакль рождался в процессе работы, поэтому никто, включая меня, на самом деле не знает, что случится на премьере. Но есть запланированные вещи. На сцене будет огромный куб — пять на пять метров. Никакого реалистического решения этой пьесы не будет. Куб — это некая образная геометрия спектакля. Согласно внутреннему учению самого Дон Жуана, мир прост, как дважды два четыре. Эта формула будет неоднократно повторяться, мы её даже сделали некой рифмой, которую регулярно произносит в диалогах главный герой. То есть зрителя ждёт небытовое решение в сценографическом плане: кубик, с которым когда–то в детстве играл Дон Жуан со своим отцом и который с годами приобрёл масштаб огромного куба. Мы много размышляем на репетициях, у меня затянувшийся «застольный» период, который, если честно, я терпеть не могу. Кстати, Станиславский ввёл это в практику, а потом сам обалдел от этого. Потому что это совершенно сумасшедший процесс, когда люди сидят за столом, много размышляют, все свободно говорят, а потом встают на ноги, выходят на сцену и оказывается, что там всё совсем по–другому. (Смеётся). Мы же размышляем о природе милосердия сегодня. Дон Жуан как персонаж близкий к греху и в наше время подвержен критике. Это распутник, ведущий свободный образ жизни, и я задумался о причине этого. Почему умный, образованный, талантливый человек безнаказанно нарушает границы морали? Естественно, все зрители, зная этот архетип далеко не положительного героя, придут смотреть, как мы убьём Дон Жуана. Ведь согласно легенде он за все свои «проделки» получает смертельное рукопожатие Каменного гостя. А мы размышляем о милосердии, можно ли простить вечного любовника. И глупо было бы ограничиваться только комедией Мольера, поэтому я думаю о Дон Жуане в более широком смысле. Ведь тема характера героя в нашем общем представлении уже давно исчерпана. Дон Жуан как герой уже устал от самого себя. Зачем изучать то, что уже давно изучено, рассказано, обмусолено, обглодано и выброшено? Поэтому мы говорим о взаимоотношениях Дон Жуана с его отцом, как выяснилось, он рос без матери; с брошенной супругой Эльвирой; и, конечно, его отношении к себе. Присущей Мольеру эстетики комедии дель арте не будет. А будет некая кинематографичность, во всяком случае, я попытаюсь этого достичь.

– Так почему же вы засиделись за столом? Почему не выходите не сцену щупать её ногами?

– Я хочу дождаться полного костюмного решения и постановки всей сценографии. Тогда мы выйдем туда и уже в пространстве, при правильном свете, с музыкой начнём творить это кино. Сейчас я готовлю артистов, чтобы они вышли на площадку с полностью выученным текстом и пониманием внутренней жизни героя. Это даст нам гибкость и возможность дальше делать всё что угодно.

– Вы всегда так работаете или только у нас?

– Всегда по–разному. В этот раз так пошло — мы сидим и спокойно разбираемся в сюжете. Мне даже кажется, что раньше я себе такого не позволял. Обычно мне всегда хочется уйти от литературы сразу в действие. А сейчас мы даже не сочинили ни одного действия. Нет, у меня стоит дома макетик, мне художник специально его соорудил, чтобы я сидел, воображал и намечал. Вот будет у нас выпускная неделя — и семь дней мы будем жить вокруг этого куба.

– Как звучит — семь дней творения. Уложитесь?

– Во–первых, у меня нет выхода. Во–вторых, как показывает практика, этого времени вполне достаточно. Свой предыдущий спектакль «Барон Мюнхгаузен» я выпустил за три дня, на четвёртый была сдача. Там мы тоже вошли в пространство совершенно слепыми, не знали, как всё будет. А здесь, поскольку я хочу приблизиться к кино, строить кадр буду уже на месте — тени, ракурсы, положения и так далее.

– А количество времени влияет на качество?

– Количество поставленных спектаклей влияет на качество. Сейчас у меня такой сезон, выпускаю восемь–десять работ подряд, у меня даже отпуска не было. Вообще, я быстро работаю. Мой мастер как–то заметил, что когда я работаю долго, у меня получается плохо. Потому что ты делаешь, потом начинаешь анализировать, рефлексировать, переделываешь, улучшаешь, на самом деле ухудшая... Поэтому он мне говорит: «Ром, лучше быстро сделай, а потом ничего не трогай».

– На постановку «Дон Жуана» едет ваша команда. Расскажите о ней.

– Это художник по костюмам Елена Жукова, художник по свету Максим Ахрамеев, хореограф и автор музыкального оформления Илья Колецкий. А ещё с нами будет замечательный художник–постановщик Николай Слободяник. У него уже есть история в вашем театре, он был одним из постоянных соавторов Егора Чернышева (главный режиссёр Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского в 2011–2013 гг. — прим. Авт.). Николай Слободяник — художник–мастодонт. Помимо этого, он какие–то глубокие вещи мне подсказывает как соавтор. Я с ним работал, когда ставил «Онегина» Пушкина, «Ревизора» Гоголя, «Господ Головлёвых» Салтыкова–Щедрина, спектакль «Петруша, сын ли ты мой или нет?» по «Бесам» Достоевского. В общем, я приглашаю Николая Леонидовича в свои работы, когда делаю что–то большое и серьёзное. К тому же у меня впервые в жизни такое абстрактное решение в виде куба. Да, ничего нового в этом геометрическом объекте нет. Я уверен, по миру идут сотни спектаклей, где такой куб присутствует, но я столкнулся с этим впервые. Для меня это творческий риск. У меня был бытовой сезон, когда на столе обязательно должна была стоять настоящая еда, когда люди на сцене жили обычной жизнью, — всё по системе Станиславского.

Но сейчас у нас абстракция, мы внутри сознания Дон Жуана и разбираемся с греховностью и трагичностью. Ведь он герой трагический, не антигерой. Дон Жуан же бросает вызов своему времени. У Мольера всегда большие вопросы к религии, нравственности. Поэтому, если честно, даже страшно, в наше–то время... Чувствую, кого–то обидим.

– А вы думаете о зрителе? Вы за провокации?

– Мне кажется, я консервативный человек. Возможно, я заблуждаюсь. Иногда пишут, что я экспериментатор. А в чём я экспериментирую? Угол зрения меняю? Но это не есть новаторство. Это для того, чтобы просто освежить взгляд. Возьмём того же «Дядю Ваню» и посмотрим на историю с точки зрения Елены Андреевны. Оп! И всё по–другому. Но история от этого не переворачивается, просто акцент переводится.

– В новой постановке задействованы все артисты, с которыми вы работали над эскизом «Вторжение». Случайность?

– Нет, действительно всех артистов, которые были заняты в эскизе, я взял в «Дон Жуан». Считайте, выполнил свой долг. К тому же времени у нас немного, нет возможности устраивать творческое знакомство со всей актёрской труппой. А ребята уже прошли со мной какой–то путь, поэтому я их всех взял. Но в новом спектакле состав расширится — я пригласил ещё пять актрис в свиту женщин Дон Жуана. Я думаю, их ждёт интересный опыт, потому что у них нет литературного материала, они будут существовать бессловесно. Так как времени на постановку немного, а мы все люди не простые, наверное, стратегически обоснованно было пригласить артистов, которые уже работали со мной. Во–первых, чтобы обезопасить себя, во–вторых, чтобы завершить некий творческий союз, дойти до какой–то точки. Всегда приятно вместе выйти на премьеру, на поклон. К тому же на «Скандинавских читках» я познакомился с Романом Лесиком, а каждый материал, который хочется поставить, рано или поздно находит своего артиста в том или ином театре. Так произошло и в этом случае. «Дон Жуан» ещё с института лежал у меня где–то на подкорке, а артиста подходящего не было. И вот, в норильской драме нашёлся Роман именно для этой роли. При всех его профессиональных качествах, мне кажется, для Лесика это любопытная роль.

– А что тогда на репетиционных читках делает бессловесная свита?

– Они ещё ни разу не были на репетициях. На днях одна из артисток заглянула к нам и сказала: «Я пришла просто посмотреть, вы вообще существуете?» Я ведь тихо прихожу, тихо ухожу. Вроде как репетируем, но нас никто не видит (Смеётся).

– На вашем официальном сайте написано: «Роман Габриа. Режиссёр театра и очень хочет в кино». Что мешает?

– Ну не знаю. Судьба должна так сложиться. Видимо, пока не исчерпан интерес к театру. Кино — это тоже профессиональный интерес. Хочется рассмотреть человека детально и близко. Заманивают визуальные возможности: панорамы, реально крупные планы, настоящие детали, многоплановость кадра. В театре это всё сложно показать.

– Это в вас, наверное, художник говорит? Вы же окончили художественное училище.

– А я всегда так работаю: здесь у меня будет натюрморт, здесь — портрет, здесь — общий план, а здесь — сюжет. То есть у меня, как в кино, есть раскадровка. Допустим в «Бесах» Достоевского я сразу знал, что на сцене не будет никаких декораций, реквизита, вообще ничего. Так я заставил себя и артистов думать мизансценами — есть только композиция, и из неё нужно выжимать все возможности. Это было очень интересно. Артисты спрашивали: «Даже платочек нельзя достать?» «Нет!» — запрещал я.

– Когда молодые режиссёры так ставят, ваши старшие коллеги, зачастую это классики, говорят, что вы просто выпендриваетесь.

– Мне часто так говорят, но я даже не обижаюсь. Я–то знаю, что это не так! При этом я не спорю с ними, никому ничего не доказываю. Мне кажется, что мудро и на похвалу, и на критику реагировать одинаково спокойно. Возможно, критика даже важнее, она может указать на что–то важное, конечно, если она рациональная и конструктивная. Если она человеческая — отлично! В этом случае я даже могу что–то поменять. Искусство должно быть интересным, ярким, необычным. Кто хочет приходить на скучный, штампованный спектакль? А тут делаешь ярко, и это не устраивает... (Смеётся).

– А ещё есть риск, когда ставишь классику, что на пятый спектакль учительница приведёт учеников, которые ещё не читали первоисточник, и у них произойдёт подмена основ.

– Здесь надо понимать, что театр — это не книжная полка. Любой спектакль преломляется и создателями, и художниками, и музыкальными оформителями, и режиссёром, плюс каждый артист преломляет. А как преломляет классику само время! Первый вопрос, который появляется, когда ты берёшься изучать классику: как она будет восприниматься сегодня? Как раз ответ на этот вопрос иногда и меняет сюжет. Например, мы стали размышлять о «Ревизоре» Гоголя сегодня. Вы только задумайтесь: какой–то авантюрист, оказавшись в доме у мэра города, так его «развёл». Вы можете представить, что такое случилось сегодня? Это уже не просто анекдот! Мы стали размышлять с артистами, как до такой трагичности довести финальную оценку городничего, что он берёт пистолет и стреляет себе в голову. Это же просто какой–то шалопай, который взял в оборот должностное лицо, а там ещё и руководители всех министерств, которые просто отстегнули деньги. Осовременили мы классику? С одной стороны — да. С другой — когда приходит зритель, мне хочется, чтобы он не плоско смотрел на ситуацию.

– Если позволите, можно спросить о театральных реалиях дня сегодняшнего? 2022 год изменил многое не только в нашей стране, но и в мире. Какие сегодня настроения в столичных театрах? Зритель идёт к вам? И если да, то на что?

– Я не знаю, о чём сегодня говорят в театральных курилках. Я, как и здесь в Норильске, тихо прихожу, тихо ухожу. Во всех театрах, в которых я ставлю, многие меня даже не видели и не знают, как я выгляжу. Но зритель действительно пошёл в театр. Это такая важная институция, потому что сегодня это, пожалуй, единственное место, где можно о чём– то говорить и о чём–то думать. Весь современный сегодняшний спектакль — в голове у зрителя. Он не в наших высказываниях, мы всего лишь инструмент. Мы способны зацепить какие–то темы, а сам спектакль — внутри сознания зрителя. Нас сегодня разделяют и убеждения, и взгляды, мы не можем настаивать на конечности каких–то истин и понятий, всё теперь очень странно. Я тут перечитал книгу Георгия Александровича Товстоногова. А он же в своё время — конец 1950–х — начало 1960–х годов — был прогрессивным, современным, раздражающим режиссёром. Он тогда предлагал использовать машинерию, впускать в театр язык кино, пользоваться какими–то экранами. Товстоногов привёл за ручку в Большой драматический государственный театр имени М. Горького на тот момент послевоенных писателей: Володина, Зорина, начал ставить Вампилова. Ему говорили: «Что это за ерунда?! Почему на сцене люди разговаривают так, как мы все в жизни? Мы этого не хотим. Это же сцена!» Он тогда отвечал: «Это мы!» Тогда Георгий Товстоногов начал говорить о гражданской позиции режиссёра, о социальном значении. Мне кажется, сегодня в театр возвращается вот это высокое понятие нашей профессии. Чему я очень рад. Конечно, «золотые нулевые» — прекрасное время, но они перетащили нашу профессию в сферу развлечения, и только. Театр стал бояться каких–то серьёзных тем. Людям хотелось просто вечерком прийти, что–то посмотреть, лучше всего — поржать. А сегодня, мне кажется, к театру возвращается его функция — оказывается, сюда люди могут прийти, чтобы подумать, услышать то, что из других источников не услышишь. Тезис «Развлекая просвещай!», как по мне, прекрасен.

– А существует ли сегодня некий запрос на постановки? Например, самое время ставить «Как закалялась сталь» Николая Островского или «1984» Джорджа Оруэлла.

– Мне кажется, нужно немножко подождать. Запрос не так очевиден. Может быть, театру нужно помочь человеку расслабиться. Если сейчас все начнут высказывать своё мнение, это засушит саму природу театра. В нём главенствует игра — и артистов, и режиссёра, и ума. Если театр займётся публицистикой, и мы начнём копаться в документах, анализировать даты, цифры, те или иные исторические высказывания, то мы погрязнем в экспертном чванстве типа «мы всё понимаем». Но мы ничего не понимаем! Просто давайте подождём.

– Если вернуться в Норильск, к премьере «Дон Жуана», — вы действительно ставите что–то большое и серьёзное?

– Во–первых, со мной опытные мастера. Я не могу сказать, что не боюсь, боюсь я каждый раз. Легче приезжать в театр во второй раз, в третий, когда актёрская труппа тебя уже знает, когда у тебя свой зритель появился. Например, в Тюмени у меня пять постановок, там уже мой фан–клуб организовался, и то можно обмануть их ожидания и разочаровать. Будет ли предстоящий спектакль чем–то большим и серьёзным — не знаю. Но мне очень хочется подарить норильскому театру что–то творческое. Ваши артисты мне говорят: «Наш зритель умный, хороший!». Актёры «Маяковки» любят норильского зрителя. Поэтому я очень жду встречи. Блин! Премьера уже совсем скоро!

– А существует ли сегодня некий запрос на постановки? Например, самое время ставить «Как закалялась сталь» Николая Островского или «1984» Джорджа Оруэлла.

– Мне кажется, нужно немножко подождать. Запрос не так очевиден. Может быть, театру нужно помочь человеку расслабиться. Если сейчас все начнут высказывать своё мнение, это засушит саму природу театра. В нём главенствует игра — и артистов, и режиссёра, и ума. Если театр займётся публицистикой, и мы начнём копаться в документах, анализировать даты, цифры, те или иные исторические высказывания, то мы погрязнем в экспертном чванстве типа «мы всё понимаем». Но мы ничего не понимаем! Просто давайте подождём.

– Если вернуться в Норильск, к премьере «Дон Жуана», — вы действительно ставите что–то большое и серьёзное?

– Во–первых, со мной опытные мастера. Я не могу сказать, что не боюсь, боюсь я каждый раз. Легче приезжать в театр во второй раз, в третий, когда актёрская труппа тебя уже знает, когда у тебя свой зритель появился. Например, в Тюмени у меня пять постановок, там уже мой фан–клуб организовался, и то можно обмануть их ожидания и разочаровать. Будет ли предстоящий спектакль чем–то большим и серьёзным — не знаю. Но мне очень хочется подарить норильскому театру что–то творческое. Ваши артисты мне говорят: «Наш зритель умный, хороший!». Актёры «Маяковки» любят норильского зрителя. Поэтому я очень жду встречи. Блин! Премьера уже совсем скоро!