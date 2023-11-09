Реализация арт-проекта «Снежный авангард» продолжается

На первой встрече собравшимся расскажут о российском видео-арте – это близко как профессиональным клипмейкерам, операторам, видеорежиссёрам и монтажёрам, так и тем, кто просто снимает рилсы и сторис на телефон. О том, что такое видео-арт, чем он отличается от кинематографа и просто «видосов» на телефон и какие художественные концепции может выражать, «Синие носы» расскажут на лекции в пятницу, 10 ноября. Начало в 18.30, вход свободный. Основным спикером будет Александр Шабуров – кроме того что он художник и обладатель множества регалий, ещё и преподаёт в Школе дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Вторая встреча даст старт проекту «Снежный авангард», который воплотится в новое художественное высказывание и станет ещё одним нестандартным взглядом на Норильск со стороны. Вячеслав Мизин, Александр Шабуров и Евгений Иванов расскажут о проекте, который намерены воплотить в Норильске в качестве резидентов PolArt. Начало в 16.00, вход свободный.