Встреча со Христом

Постом и молитвой

Для православного человека, который живёт церковной жизнью, период поста является встречей со Христом. В Псалтыре царь Давид говорит такие слова: «Положи хранение устам своим». Это касается как злой речи — брани, оскорблений, сплетен, так и воздержания в еде. Спаситель сам даёт нам пример, когда уходит в пустыню и постится 40 дней.

– Когда в нашем рационе питания много вкусного и в большом объёме, говорить о сосредоточении на молитве сложно. Все мы знаем, что если плотно поесть или переесть, то потом час–два работать тяжело, хочется обычно посидеть или прилечь отдохнуть, — объясняет священник Никита Челядинов, заместитель руководителя епархиального отдела по социальному служению и церковной благотворительности, клириком храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Норильске.

Нормы, которых должен придерживаться православный христианин в пост, были написаны в VI веке монахами в Палестине и сейчас известны как Иерусалимский устав. Но устав писали монахи, и для монахов, к примеру, там говорится, что вкушать пищу нужно один раз в день — вечером и, естественно, без мяса, рыбы и молочных продуктов. Понятно, что такие ограничения может вынести далеко не каждый, а отдельного устава для мирян нет. Потому каждый верующий держит пост, исходя из собственных возможностей.

Каждому по силам

Главный принцип, которым нужно руководствоваться, в православной традиции звучит так: каждому по силам. Не нужно сразу пытаться повторить аскетические подвиги просиявших святых, начинать нужно с малого и учитывать свой духовный уровень, сложность выполняемой работы и состояние здоровья.

– Врачи даны нам от Бога неспроста, и если прихожанин говорит: «Батюшка, благословите на послабление в пост, мне необходимо питаться такими–то продуктами по предписанию врача», то священник ему скажет, что питаться надо так, как рекомендовал врач. Это касается и беременных женщин — прежде чем начинать поститься, нужно проконсультироваться с врачом, — говорит отец Никита.

В таких ситуациях есть одно но, отмечает священник, нужно узнать у врача, какое именно количество мяса, рыбы или молока в день вам требуется, и не превышать эту норму. Вот вам уже маленькое ограничение, которого необходимо придерживаться. Если вы занимаетесь тяжёлым физическим трудом и от вашего состояния могут зависеть не только ваши жизнь и здоровье, но и ваших коллег, то вы должны учитывать, что при постном питании могут появиться упадок сил, рассеянность. Не стоит рисковать, ведь можно увеличить «нагрузку» с другой стороны духовной жизни, например, совершать больше молитв, чаще посещать богослужения или читать священное писание и наставления святых отцов.

Малая церковь

Ещё один вопрос, который встаёт перед каждым верующим: как выстраивать отношения с окружающими тебя людьми и в первую очередь с семьёй? Семья — малая церковь, и её устроение требует особого подхода. В ней тоже должны быть свои традиции и правила, можно, конечно, перенимать опыт наших предшественников, но каждая эпоха несёт свои вызовы.

– У меня родители — церковные люди, и когда совершался Великий пост, у нас накрывали телевизор какой–то тканью и включали его, только когда начиналась передача «Cпокойной ночи, малыши». В этот период вся семья больше читала. Но сейчас появились православные телеканалы — «Спас», «Союз» — их точно смотреть не возбраняется. Тут пусть каждый решает сам: полностью отменять просмотр или смотреть, но только то, что будет душеполезно, — делится отец Никита.

Нужно ли поститься детям — особый вопрос. На верующих родителях лежит ответственность как за физическое, так и за духовное здоровье ребёнка. Чего точно не стоит делать, так это лишать ребёнка полноценного питания и в приказном порядке заставлять штудировать Закон Божий.

– В моей семье дети смотрят «Спокойной ночи, малыши», и мы стараемся включать им добрые, поучительные мультфильмы, а по окончании просмотра обсуждаем, какой смысл они извлекли и чему хорошему научились. В семье должно быть больше общения, любви, теплоты, совместного времяпрепровождения. У нас, к примеру, есть традиция вместе читать книги. Моей старшей дочери четыре года, она сама приносит книгу и говорит: «Мама, папа, давайте почитаем», — рассказывает священник.

Таким образом вы подаёте детям пример, и в них воспитываются правильные качества. И возможно, когда они вырастут, вам не придётся заставлять их соблюдать пост, они сами будут чувствовать надобность ограничить себя в чём–то, посвятить больше времени Богу, семье, будут помогать друзьям и одноклассникам.

Если же семья не разделяет ваших духовных устремлений, то тут важно не повторить ошибку, выраженную в поговорке: «Если в семье появляется праведник, все остальные становятся мучениками». Насильно к Богу никого не приведёшь, просто покажите им плоды вашей веры — доброту, внимание, заботу, ведь христианин должен следовать закону любви.

Закон любви

Ограничение в пище — это не цель поста, а его часть, важно научиться любить, прощать, сострадать, ведь как учил апостол Иаков: «Вера без дел мертва».

– В стихире, которая поётся в первый день великого поста, есть такая строчка: «Постимся постом приятным, благоугодным Господеви». Это не значит, что пост должен проходить легко и приятно в плане питания. Пост — это такое время, когда мы перестаем заниматься зложелательством, меньше осуждаем, ругаем. Благодаря этому он становится приятным. В общем, приятный пост — это правильный пост.

Чёткое следование букве закона порой может вызвать ложное чувство собственной праведности, возвышенности, в таком случае постящийся начинает фарисействовать, культивировать в себе гордыню.

– Если человек далёк от церковной жизни, но решил соблюдать Великий пост, для него это будет просто диетой. И если он придерживался диеты 48 дней, а к Богу так и не пришёл, то в таком посте нет ни любви, ни смысла.

К примеру, вас пригласил на день рождения близкий друг, повод ли это отказаться идти в угоду совершения поста? Важно помнить: закон для человека, а не человек для закона. Доброе дело, выражение любви и преданности важнее следования предписаниям.

– Рождение человека — дар Господа. Если вас приглашает друг, с которым много пережили, он выручал вас, а вы — его, то не нужно заниматься фарисейством, отвергая то, что он готов вам предложить, в том числе еду и питьё на столе. Человек, старался, готовился, а тут вы ему надменно заявите, что ничего не будете.

Однако важно оставаться в рамках приличия, не объедаться и не опиваться.

Погружение в веру

Приходить к посту следует постепенно. Тому, кто недавно начал воцерковление и хочет правильно провести пост, в первую очередь нужно обратиться к священнику и побеседовать на тему того, как подойти к посту, как питаться, какие молитвы совершать. Бывает, поститься не получается, и человек впадает в уныние, а это является грехом. В такой ситуации ни в коем случае нельзя отчаиваться, нужно побеседовать с батюшкой, попросить совета и идти на исповедь.

– Люди по незнанию, из–за какого–то страха боятся подходить к священникам, а это неправильно. Всегда можно подойти после службы или в церковной лавке договориться о встрече. Должно происходить общение священников и прихожан, наше призвание помогать людям идти к Богу, я даже по своему небольшому опыту служения скажу, что когда люди подходят, интересуются, тебе самому радостно, ты понимаешь, что твоё служение не напрасно, — признаётся отец Никита.

В широком понимании церковь — это община, и общинная жизнь для православного человека очень важна, в церкви он всегда может найти поддержку у священников и у братьев и сестёр во Христе.