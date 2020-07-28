​Роспотребнадзор прописал рекомендации для работы театров и концертных залов в период пандемии

Стоит оговориться, что пока решения об открытии культурных организаций нет.

В документе сказано, что зрители могут проходить в зал только в защитной маске; артисты должны будут носить маски всегда, кроме концерта или спектакля, даже во время репетиций. Продажа закусок в буфетах будет запрещена, но разрешена продажа воды и напитков в промышленной упаковке. Спектакли с хоровым и массовым пением будут запрещены, на репетициях расстояние между исполнителями должно быть не менее 4 метров. Музыканты, играющие на духовых инструментах, должны на репетициях соблюдать дистанцию не менее двух метров. При этом расстояние между играющими на струнных, ударных или клавишных инструментах должно быть не менее 1,5 метра, между дирижёром и оркестром — не менее двух метров на репетиции и не менее 1,5 метра на концерте.

Также перед духовыми инструментами выставят специальные защитные экраны. Музыканты не смогут «продувать» инструменты, очищать их нужно будет одноразовыми полотенцами.

Музыкантам запрещено обмениваться музыкальными аксессуарами на концерте (например, барабанными палочками).

Приобретать билеты на спектакли и концерты рекомендуется в кассах бесконтактным способом оплаты, а также в автоматах по продаже и мобильных приложениях.

Также в документе прописаны отдельные рекомендации для каждого духового инструмента в оркестре. Указаний по поводу особой рассадки зрителей пока нет.