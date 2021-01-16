Рождественские колядки устроили на Святках в детском саду «Золотой петушок»

Это уже добрая традиция в садике. В этом году детям из подготовительной группы «Б» рассказали о празднике Рождества Христова, после встречи которого наступает двухнедельная пора весёлых гуляний — Святок. Это большая радость для детворы — с новогодней ёлкой, переодеваниями, сказочными превращениями, чудесами, шумными гуляниями, весёлыми колядками. Ребята узнали, что колядки — это специальные песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья, согласия в семье. Они пелись под окнами каждого дома, хозяев прославляли за щедрость, доброту, гостеприимство, от души желая здоровья, счастья и хорошего настроения на весь новый год. А хозяева в ответ одаривали колядующих пряниками, пирогами, сладостями, мелкими денежками. Малыши с удовольствием и сами поколядовали:

Коляда, коляда,

Ты подай пирога,

В сундучок монетку,

А в мешок конфетку!

Детям очень понравилось дарить друг другу угощения, водить хороводы, участвовать в святочных играх «Весёлый апельсин», «Украсим рождественскую ель», «Подарок от ели», «Пожелания из сапожка», «Санки», «Заморожу» и других. Рассказали им и о традиции во время исполнения песни посевать зерном. Если в будний день рассыпанное зерно — это мусор, то на колядках за такое можно получить отличный пряник. У всех участников мероприятия остались хорошие впечатления и яркие воспоминания о проведённом празднике, который завершился угощением детей сладостями.