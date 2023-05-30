Русское географическое общество и Музей Норильска представляют «НОЧЬ ГЕОГРАФИИ»

Два вечера, 2 и 3 июня 2023 года, Музей Норильска будет проводить на трех своих площадках лекции, встречи, квесты, ночные экскурсии по музею и не только. Речь пойдет о географии, географических открытиях и событиях. Особое внимание тем, которые случились в наших северных краях. Рекомендуется любителям путешествий, краеведения и азартным искателям новых знаний и впечатлений, участие в акции их точно обеспечит. Музей Норильска присоединится к акции второй год подряд.

Впервые в стране «Ночь географии» прошла в 2020 году в рамках празднования 175-летия Русского географического общества. Акция призвана укрепить имидж географии и способствовать популяризации науки у широкого круга населения, привлечь внимание к уникальным природным объектам страны и ценности истории родного края, природного наследия и этнокультурного разнообразия России, а также сформировать знания о современном состоянии географической науки. Норильчан ждет широкая музейная программа акции на трех площадках – в основном здании Музея Норильска, в Первом доме Норильска и в Талнахском филиале музея.

Стартует программа акции в Талнахском филиале музея (Енисейская, 8а) 2 июня в 18.00. Начнется «Ночь географии» со встречи норильчан с участником высокоширотных маршрутов «По следам полярных экспедиций», членом Русского географического общества Егором Тулновским. Спецкор газеты «Заполярная правда» расскажет об исследовании сохранившихся свидетельств Великой Северной экспедиции, а также о работе Норильского экспедиционного клуба им. В.А. Троицкого (НЭКТ) по изучению и популяризации истории полуострова Таймыр. Сразу после встречи, в 19.00 слушателям будет предложено пройти своими «Таймырскими тропами» в квест-игре. Вход свободный, участие во всех активностях бесплатно.

Вторая площадка акции «Ночь географии» в Норильске - дом-музей «Первый дом Норильска» (Ленинский, 14а). Его самые юные посетители станут участниками интерактивной экскурсии для детей «В поисках таймырских богатств». Старт 3 июня в 16.00 и в 17.00. В доме, построенном в 1921 году первой геологоразведочной экспедицией Н.Н. Урванцева, который сохранил атмосферу первых зимовок путешественников и покорителей Севера, участникам, как настоящим геологам, предстоит изучить физические свойства таймырских минералов и с помощью геологического молотка добыть главное богатство норильских недр – медно-никелевую руду, фрагменты которой можно будет забрать с собой в качестве сувенира на память. Геологические экспедиции формируются по предварительной записи по телефонам: 46-13-27 и +7 (913) 534-79-25, Лидия. Билеты приобретайте в кассе музея: 170 рублей.

В основном здании Музея Норильска (Ленинский, 14) 3 июня акция начнется в 18.00. В течение «Ночи» до 21.00 для ее участников, взрослых и юных, опытных и начинающих «географов», пройдет квест-игра «Terra incognita» по постоянным и временным выставкам музея, а даже за его пределами, по полуострову Таймыр. Самых активных, внимательных и любознательных ждут тематические сувениры на память. Вход свободный, участие бесплатно. В 18.00, 19.00 и 20.00 музей пригласит норильчан на экскурсии по выставке «Выходим на Северную Землю. Впереди манящая неизвестность» к 110-летию открытия архипелага Северная Земля и 130-летию Н.Н. Урванцева. Новый выставочный проект посвящен подвигу отважных первооткрывателей и создает «эффект присутствия», погружает посетителей в атмосферу экспедиций, позволяет взглянуть на Северную Землю глазами ее покорителей. Внимание, очень легко «потеряться во времени» и остаться исследователем Арктики в музее надолго! Экспедиции формируются по предварительной записи по телефонам: 46-13-27 и +7 (913) 534-79-25, Лидия. Билеты приобретайте в кассе музея: для взрослых – 270 рублей, для детей – 170 рублей.

Познакомиться с выдающимися геологами Норильска Николаем Николаевичем Урванцевым, Николаем Михайловичем Федоровским и Михаилом Николаевичем Годлевским норильчанам предложат в формате лекции в 19.00, которая повествует о деятельности выдающихся ученых мировой величины, популяризирует их труды, талант и личный вклад в развитие нашего города. По предварительной записи по телефонам: 46-13-27 и +7 (913) 534-79-25, Лидия. Билеты по 150 рублей приобретайте в кассе музея.

На ночную экскурсию по «Территории» в 21.30 и в 22.30 отправятся группы вместе с музейным гидом по одной из ключевых экспозиций, посвященной полуострову Таймыр. По многочисленным просьбам повторяем «ночные» путешествия по «Территории» в совершенной темноте для тех, кто не успел попасть в прошлом году.

Экскурсантам предстоит обследовать полуостров, распознать по звукам его обитателей, тактильно определить проживающих здесь животных, одежду коренных народов Севера и многое другое. Количество экскурсантов ограничено, участие по предварительной записи по телефонам: 46-13-27 и +7 (913) 534-79-25, Лидия. Успейте приобрести билеты в кассе музея: для взрослых – 300 рублей, для детей, только если они не боятся темноты – 200 рублей.

Напоминаем, что все события ограничены по числу участников и требуют регистрации. Приобретение билетов – только после подтверждения успешной регистрации. Билеты на «Ночь географии» доступны также по Пушкинской карте на сайте Музея Норильска.