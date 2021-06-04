С 1 июня норильские библиотеки перешли на летний график работы

Публичная библиотека (Ленинский пр., 20а) будет принимать читателей с 12.00 до 19.00. Детская библиотека им. Саши Петряева (по этому же адресу) до сентября работает с 10.00 до 18.00. Здесь же Центр информационных технологий (компьютерный класс) будет открыт с 10.00 до 21.00, а в субботу и воскресенье – с 9.00 до 21.00. Отдел для взрослых Талнахской городской библиотеки ждёт посетителей с 12.00 до 19.00, а детский отдел откроет двери для читателей с 10.00 до 18.00. Библиотеки № 1 (ул. Первомайская, 42), № 2 (Оганер), № 3 (пр. Котульского, 15), № 4 (Солнечный пр., 2) и № 6 (ул. Энтузиастов, 1а) работают с 11.00 до 18.00. Библиотека № 8 (ул. Строительная, 2а, детская) принимает читателей с 10.00 до 19.00, а № 10 (ул. Строительная, 2а, взрослая) ждёт горожан с 11.00 до 19.00.