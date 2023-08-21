С 22 по 26 августа в Норильске во второй раз пройдёт фестиваль «Город бесконечного вдохновения»

Главная тема фестиваля в этом году — отражение. Отражение города — это его люди, городское пространство и арт-объекты. На протяжении всего мероприятия у участников будет возможность принять участие в различных интерактивных мероприятиях с эффектом погружения, которые подчёркивают богатство города и людей, его населяющих.

Горожан и гостей города ждёт неделя мастер-классов от ведущих российских художников и мастеров различных направлений уличного искусства и создание новых городских арт-объектов.

Записаться на интересующий мастер-класс может любой желающий через:

– Telegram-бота;

– сообщество «ВКонтакте»;

– сайт фестиваля.