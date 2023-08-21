С 22 по 26 августа в Норильске во второй раз пройдёт фестиваль «Город бесконечного вдохновения»
С 22 по 26 августа в Норильске во второй раз пройдёт фестиваль «Город бесконечного вдохновения»
Впервые команда мастеров и художников посещала наш город в 2021 году.
Главная тема фестиваля в этом году — отражение. Отражение города — это его люди, городское пространство и арт-объекты. На протяжении всего мероприятия у участников будет возможность принять участие в различных интерактивных мероприятиях с эффектом погружения, которые подчёркивают богатство города и людей, его населяющих.
Горожан и гостей города ждёт неделя мастер-классов от ведущих российских художников и мастеров различных направлений уличного искусства и создание новых городских арт-объектов.
Записаться на интересующий мастер-класс может любой желающий через: