МАУ ИЦ «Норильские новости»

С 22 по 26 августа в Норильске во второй раз пройдёт фестиваль «Город бесконечного вдохновения»

С 22 по 26 августа в Норильске во второй раз пройдёт фестиваль «Город бесконечного вдохновения»

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С 22 по 26 августа в Норильске во второй раз пройдёт фестиваль «Город бесконечного вдохновения»

Впервые команда мастеров и художников посещала наш город в 2021 году.

С 22 по 26 августа в Норильске во второй раз пройдёт фестиваль «Город бесконечного вдохновения»

Главная тема фестиваля в этом году — отражение. Отражение города — это его люди, городское пространство и арт-объекты. На протяжении всего мероприятия у участников будет возможность принять участие в различных интерактивных мероприятиях с эффектом погружения, которые подчёркивают богатство города и людей, его населяющих.

Горожан и гостей города ждёт неделя мастер-классов от ведущих российских художников и мастеров различных направлений уличного искусства и создание новых городских арт-объектов.

Записаться на интересующий мастер-класс может любой желающий через:

Telegram-бота;

сообщество «ВКонтакте»;

сайт фестиваля.

21 августа в 18:16 3020
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