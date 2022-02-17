С 4 по 6 марта в Норильске пройдёт Х Лаборатория современной драматургии «Полярка»

В день открытия лаборатории в театре состоится показ драмы «Простой карандаш», а после — творческая встреча с его режиссёром Натальей Назаровой и исполнительницей главной роли надеждой Гореловой.

Далее участников ждёт цикл эскизов от известных российских драматургов, в каждом сюжете будет показан образ современной женщины — хрупкой, гибкой, эмоциональной и целеустремлённой.

5 марта в 15.00 на основной сцене Светлана Баженова представит эскиз «Делай всё, что хочешь, пока я тебя люблю», а затем в 18.00 пройдёт показ эскиза по пьесе «Полярная болезнь» Марии Малухиной в постановке режиссёра Виктории Печерниковой.

6 марта зрители смогут посмотреть и обсудить эскиз Ярославы Пулинович «Житие Фёдора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето» (начало в 15.00). Завершится лаборатория концертом инструментальной музыки в исполнении уникального женского ансамбля ОТТА-orchestra (начало в 18.00).

Более подробно ознакомиться с программой мероприятия и приобрести билеты можно на сайте Заполярного театра драмы.

Напомним, лаборатория организована при поддержке Агентства развития Норильска, благотворительного фонда «Территория добра», Музея Норильска и полярной арт-резиденции PolArt.