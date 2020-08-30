С праздником, дорогие шахтёры!

В этот день на корпоративном канале «Норникеля» на YouTube все желающие смогу поздравить шахтёров с праздником. А в 12.00 покажут документальный фильм «Люди с характером», где описываются династии шахтёров, история становления горного производства на Таймыре и особенности этого нелёгкого труда. В 14.00 состоится премьера клипа на песню «Надежда» в исполнении победителей и участников конкурса «Голос Норникеля». В 17.00 для детей будет показан мультфильм «Ухтик из Заполярья», созданный совместно с «Союзмультфильмом».

Также в этот день участники движения «Русские мотоциклисты» проедут колонной по всем рудникам Талнаха, чтобы поздравить представителей самой важной профессии нашего города.

КДС им. Владимира Высоцкого на своих страницах в соцсетях проведёт увлекательный квест «Копры рудников!». Участников ждёт целое путешествие, им предстоит проявить не только смекалку и отгадать место, но и запечатлеть его в реальном времени. Всех победителей ждут памятные подарки.

Юных эрудитов также ожидает викторина «В недрах тундры!». Ребятам предстоит блеснуть своими знаниями о подземных богатствах рудной столицы. Командная работа приветствуется.

На всех онлайн-площадках центра будет проходить праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы Талнаха. Ссылку на концерт и всю интересующую информацию можно получить на официальном сайте КДС им. Владимира Высоцкого.