Садко, фабрика игрушек и короны из картона...

Героические небылицы

В Норильском Заполярном театре драмы любят говорить: «Каждый год в декабре вы с друзьями... приходите в театр за сказкой». В этот Новый год «Маяковка» подарит маленьким зрителям не просто сказочную историю, а настоящие небылицы. 25 декабря на Большой сцене состоится премьера «Садко» режиссёра Тимура Файрузова и его друга, драматурга и настоящего сказочника, заведующего литературной частью в Ачинском театре Жени Сташкова.

– Я давно думал о «Садко», — рассказывает Тимур Файрузов. — У меня накопился разный материал, целая папка пьес, которые нужно было как–то соединить, переработать, продумать, дописать, переписать. Но я всегда знал, что хочу сделать из этого не классическую былину про бедного новгородского гусляра, который чудесным образом разбогател, занялся торговлей, посетил подводный мир Морского царя, став женихом одной из его дочерей. Мы творим небылицы, то есть развенчиваем былинные мифы, которые рисуют героя как некоего запредельного человека, родившегося таковым. А по мне, герой — это простой, обычный и порой даже нелепый человек, который, совершая поступки, становится таковым.

Так что в новогодние каникулы норильчане смогут увидеть авторскую историю, которая ещё нигде не ставилась и никем не игралась. Ведь вряд ли вы когда–нибудь бывали в Чегожгороде, где прямо в домах ни с того ни с сего могут забить гейзеры, или в соседнем Копецгороде, куда, по мне, так вообще лучше не соваться. И, если позволите, небольшой спойлер от человека, побывавшего на репетиции нового спектакля. Сразу скажу, это история для всех! С первых секунд сказки лицо расплывается в улыбке, которой позавидовал бы даже Чеширский кот, а глаза округляются до размера гигантских медуз, они, кстати, тоже будут на сцене. Здесь много пластики, иронии, музыки и узнаваемых цитат. Это и всеми любимые советские мультфильмы, и современные хиты вроде Little Big со своим зажигательным Skibidi, и даже что–то, позаимствованное у Боба Фосса — американского хореографа, режиссёра театра и кино, обладателя премий Тони, Оскара и BAFTA. Режиссёр и актёры балуются с жанрами, соединяют цирк и драму, Storytelling и Road movie, — в общем, в Голливуде это бы назвали «Садко. Начало». Смело могу сказать, у меня появился любимый театральный жанр — небылицы.

Ещё один добрый сказочник нашего театра — артист Денис Чайников. Он тоже каждый сезон готовит новогодний подарок для малышни. В этот раз будет постановка «Испорченный день рождения». Его премьера состоится на Малой сцене 29 декабря. Актёр и режиссёр просил не рассказывать ключевую историю спектакля, пусть будет сюрприз. Одно знаем точно: будет весело.

– Этот материал шёл со мной по жизни, если меня разбудить посреди ночи, я безошибочно расскажу текст за каждого героя. Ведь это вечная история — борьба добра с добром, потому что, по–моему, отрицательные персонажи на самом деле не злые. Да, они вредные, но всё всегда меняется. Обязательно будет интерактив, то есть зритель станет непосредственным участником действа — поможет доктору в экспериментах, подскажет героям, как лучше поступить в той или иной ситуации и т. д.

В общем, герои сказки — друзья и враги одновременно — нескучно проводят время и в ожидании праздника готовы отчаянно похулиганить. Вредные ушастые персонажи, как и полагается, сами себе всё испортят, ведь когда роешь яму другому, сам в неё попадаешь. Потом, разумеется, «они больше так не будут»... А главный герой обязательно объяснит им, что нужно жить... Ой, всё, дальше молчим!..

От Зайчика до Бэтмена

Музей Норильска погрузит своих посетителей в историю. Историю новогоднего костюма. 19 декабря открывается очень уютная рукодельная выставка «Ёлочка с иголочки», посвящённая 170–летию швейной машины Zinger. Музей устроит настоящий праздник кройки и шитья, накрахмаленной марли, снежинок из мишуры, бумажных корон и картонных заячьих ушей. Вы увидите фотографии детей в новогодних костюмах с сороковых годов прошлого столетия и до наших дней. Для новой экспозиции из музейной коллекции отобрали лучших «представительниц» швейной индустрии: ножную швейную машину Zinger 1930–х годов, её коллегу «Тула» с ручным приводом и новомодную электрическую мечту любой советской рукодельницы «Подольск 142». В общем, детям будет интересно узнать, зачем их мамы разбивали на мелкие осколки елочные игрушки и куда применяли этот необычный материал. По мне, так это не хуже, чем современный Бэтмен, Человек–Паук и рогатая Малефисента. А первых посетителей экспозиции ждёт подарок — дефиле–маскарад. Моделями станут сами дети, которые продемонстрируют оригинальные наряды, созданные руками своих мам, бабушек и других норильских мастериц.

А если вам не терпится прямо сейчас окунуться в праздник, то на этой неделе Музей Норильска запустил большую новогоднюю программу с конкурсами, квестами и мастер–классами. Например, квест «Ёлочка с иголочки» обязательно понравится детям с 7 до 12 лет. В Норильске случилась страшная оказия — Дед Мороз потерял память! Говорят, что в этом деле замешаны Баба–яга и швейная игла. Теперь внучка Снегурочка собирает команду весёлых и находчивых, чтобы отправиться в «швейный лес» спасти дедушку с помощью силы рукоделия и вернуть городу праздник. Пройти квест и спасти Новый год юным участникам помогут хитрость, смекалка и сказочные герои.

В художественной галерее норильчанам от 7 лет расскажут «Историю новогодней ёлки» и о том, как создавались и менялись ёлочные игрушки. На мастер–классе можно изготовить оригинальный праздничный сувенир своими руками и забрать его домой.

В Талнахском филиале музея пройдут «Святочные гулянья» для ребят от четырёх до 15 лет. Отметить Новый год и изучить обычаи русской зимы приглашает величавая и горделивая Хозяйка. Вместе с ней участники посидят на завалинке около уютной избы, погадают на суженых–ряженых, да мастерство своё покажут в изготовлении оригинальной и необычной святочной открытки, а потом напишут на ней самые тёплые слова–пожелания своим родным и близким.

Новогодний детектив

Насыщенной будет программа и в культурно–досуговых центрах Кайеркана и Талнаха. Так, КДЦ «Юбилейный» подготовил «Классный праздник» с участием главного волшебника Деда Мороза, его внучки Снегурочки и Белоснежной Феи. Зрители смогут поучаствовать в интерактивных конкурсах, покружиться в весёлом хороводе вокруг красавицы–ёлочки и спеть всеми любимые новогодние песни. Кульминацией праздника станет снежное шоу. А в «Новогоднем детективе» зрители впервые познакомятся со Снегурчиком — весёлым и смышлёным внуком Деда Мороза. Ребята наверняка помогут ему разгадать тайну похищения новогоднего волшебства и найти новых друзей. Также в культурно–досуговом центре пройдут новогодние интерактивные программы для малышей до пяти лет. Например, в «Снежной сказке» Зайка, Белый Мишка и другие персонажи познакомят ребят с традициями празднования Нового года. Все вместе они нарядят ёлочку, отыщут волшебный посох Дедушки Мороза, закружатся в весёлом хороводе и как следует оторвутся на бумажной дискотеке.

Любителей загадок ждёт «Новогодний квиз» — это интеллектуальный баттл, наполненный музыкой, видеоребусами, онлайн–заданиями и живым общением, которые позволят блеснуть своей эрудицией, креативным мышлением и творческой искрой.

А в КДЦ имени Вл. Высоцкого решили окунуться в мультипликационное творчество, и с 4 по 8 января там проведут фестиваль «Мультистории на каникулах». Он посвящён, конечно же, старым добрым советским новогодним мультфильмам. После просмотра сотрудники центра проведут мастер–классы по анимации. Дети будут учиться самостоятельно создавать мультфильмы в разных техниках — это песочная, пластилиновая, рисованная анимация и даже оживление игрушек.

– А 23 декабря у нас стартуют «Невероятные приключения снегоедов», — рассказывает Анна Ващенко — директор культурно–досугового центра им. Вл. Высоцкого. — Это музыкальная поучительная история, которая прививает добро. Главные герои — снегоеды. На слух может показаться, что они отрицательные персонажи. На самом деле, это очень добрые фантазийные существа, которые будут помогать приближать Новый год. А в конце они всех угостят настоящим мороженым.

Где делают подарки

Городской центр культуры в эти новогодние праздники приглашает всех на «Фабрику подарков», так будет называться их сказка. В канун Нового года обычная девочка Катя из самого обычного города с нетерпением ждёт возвращения своих родителей с работы, чтобы вместе с ними отметить самый долгожданный и любимый праздник. И вдруг она обнаруживает необычное приглашение, прочитав которое, переносится на самую настоящую фабрику подарков.

– Мне самому было бы интересно попасть на это волшебное производство, — признаётся Михаил Зареченский, режиссёр Городского центра культуры. — Я бы хотел посмотреть, как там всё происходит. Мы же прекрасно понимаем, что один Дед Мороз с таким количеством новогодних заказов не справится, и ему явно кто–то помогает.

Катя познакомится с сотрудниками фабрики и начальниками отделов, начиная с сортировщиков писем и заканчивая отделом утилизации прошлогодних подарков. Один из сотрудников, почувствовав себя недооцененным, пытается поставить Новый год под угрозу. Ну мы же понимаем, что всё закончится хорошо. В постановке примут участие всеми любимые танцевальные коллективы «Шкода», «Фристайл», «Болеро» и «Норильские звёздочки», а также театральная студия «Да», сами режиссёры, не устоял в стороне даже монтировщик сцены.

– 25 декабря мы проведём благотворительный показ, — добавляет Михаил Зареченский. — Это наша старая добрая традиция. На эти сеансы пригласили детей из многодетных семей, сирот, ребят с ограниченными возможностями здоровья и другие социально значимые группы.

А вот на все оставшиеся праздничные дни, к сожалению, все билеты на сказку «Добро пожаловать на фабрику подарков!» уже распроданы. И такое случается в Новый год...