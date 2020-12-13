В столице Таймыра определены победители конкурса «Сохранение национальных традиций».

Его цель — сохранение и развитие самобытной культуры, языков и традиций, духовных ценностей коренных малочисленных народов Севера.

На отборочном этапе конкурса в каждом населённом пункте члены жюри оценивали соблюдение семьями национальных обрядов, умение готовить блюда национальной кухни, оригинальность изделий декоративно–прикладного искусства, активность участников в общественной жизни поселения и прочее. По итогам тура были выявлены девять победителей.

На втором этапе районная конкурсная комиссия оценивала презентации, фотографии и видеоматериалы об участии конкурсантов в мероприятиях различного уровня, а также отзывы администраций поселений или общественных объединений о них.

По результатам конкурса победительницей в номинации «Национальные традиции и культура — потомкам» стала Надежда Рябова из посёлка Хета сельского поселения Хатанга, второе место заняла жительница посёлка Хантайское Озеро Марианна Тетерина, Клара Ямкина из посёлка Носок сельского поселения Караул завоевала третье место.

Победу в номинации «Оленеводческая кочевая семья» одержал Михаил Тэседо из посёлка Носок сельского поселения Караул, его односельчанин Михаил Яптунэ завоевал второе место, Дарья Спиридонова из посёлка Кресты сельского поселения Хатанга — третье.

Лучшие результаты в номинации «Династия промысловиков» показал Дмитрий Чуприн из посёлка Сындасско сельского поселения Хатанга, Иван Фальков из посёлка Кресты сельского поселения Хатанга стал вторым, бронзовым призёром оказался Алексей Тэседо из посёлка Носок сельского поселения Караул.

Каждый победитель получит диплом и главный приз — телевизор. Участники, занявшие вторые и третьи места, будут награждены дипломами, термопотами и чайниками.

Организатором конкурса является управление по делам коренных малочисленных народов и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации муниципального района.