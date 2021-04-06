Самый северный театр приглашает на кастинг

Вместе с актёрами театра прошедшие отбор жители Норильска, Талнаха и Дудинки, создадут документальный спектакль, который, возможно, даже войдёт в репертуар Норильского Заполярного театра драмы.

В ходе лаборатории горожане и артисты будут ежедневно работать под руководством четырёх экспертов: режиссёра Марфы Горвиц, художника Анастасии Смирницкой, хореографа Александра Любашина и драматурга Алексея Житковского. Итогом станет спектакль, который выйдет в свет 4 июня на большой сцене театра.

«Наша лаборатория посвящена танцу не только как искусству, но и как способу жить, любить, говорить. Вся наша жизнь сопровождается музыкой и движениями. Мы танцуем ежедневно: в пустой квартире, в кафе, на дискотеке, и даже на остановках общественного транспорта. Танец может многое рассказать о состоянии души человека, его мечтах и надеждах», — отмечает режиссёр Марфа Горвиц.

Принять участие в кастинге может любой желающий от 16 до 60 лет. Для этого необходимо: снять небольшой ролик длиною в полторы минуты и загрузить в сеть. На визитке должен быть запечатлён отрывок танца. Ещё одно обязательное условие - визитка должна быть снята специально для проекта.

Сбор визиток завершится 20 апреля. За более подробной информацией об участии в конкурсе обращаться к Ладе Шебеко (lada.shebeko@mail.ru), Марии Крупник (m.kroupnik@gmail.com) и Анастасии Грязновой (northdrama_adm@mail.ru).