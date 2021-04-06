МАУ ИЦ «Норильские новости»

Самый северный театр приглашает на кастинг

Самый северный театр приглашает на кастинг

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Самый северный театр приглашает на кастинг

С 27 мая по 4 июня в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского пройдёт документальная театральная лаборатория POLARDANCE режиссёра Марфы Горвиц, посвящённая историям норильчан. Проект реализуется при поддержке программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Самый северный театр приглашает на кастинг

Вместе с актёрами театра прошедшие отбор жители Норильска, Талнаха и Дудинки, создадут документальный спектакль, который, возможно, даже войдёт в репертуар Норильского Заполярного театра драмы.

В ходе лаборатории горожане и артисты будут ежедневно работать под руководством четырёх экспертов: режиссёра Марфы Горвиц, художника Анастасии Смирницкой, хореографа Александра Любашина и драматурга Алексея Житковского. Итогом станет спектакль, который выйдет в свет 4 июня на большой сцене театра.

«Наша лаборатория посвящена танцу не только как искусству, но и как способу жить, любить, говорить. Вся наша жизнь сопровождается музыкой и движениями. Мы танцуем ежедневно: в пустой квартире, в кафе, на дискотеке, и даже на остановках общественного транспорта. Танец может многое рассказать о состоянии души человека, его мечтах и надеждах», — отмечает режиссёр Марфа Горвиц.

Принять участие в кастинге может любой желающий от 16 до 60 лет. Для этого необходимо: снять небольшой ролик длиною в полторы минуты и загрузить в сеть. На визитке должен быть запечатлён отрывок танца. Ещё одно обязательное условие - визитка должна быть снята специально для проекта.

Сбор визиток завершится 20 апреля. За более подробной информацией об участии в конкурсе обращаться к Ладе Шебеко (lada.shebeko@mail.ru), Марии Крупник (m.kroupnik@gmail.com) и Анастасии Грязновой (northdrama_adm@mail.ru).

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
6 апреля в 16:26 910
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