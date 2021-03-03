Сегодня открывается выставка «Уютные выДумки» в Городском центре культуры

Первые зрители уже увидели в выставочном зале ГЦК около 200 творений более 20 авторов. Впервые мастерицы решили показать коллекцию рукотворных подушек, изготовленных из разнообразных материалов во время пандемии, дома, часто среди дорогих сердцу подушек-думочек, которые делают интерьер таким уютным. В клубе, где любят экспериментировать и осваивать новые материалы и технологии, создали и новые работы в технике рисования эпоксидной смолой Resin Art, а также декоративные предметы интерьера из гипса и алебастра. Все желающие смогут сделать фото на память в стильных интерьерах выставки и необычной праздничной фотозоне.

Выставка «Уютные выДумки» ждёт посетителей до 18 марта со вторника по субботу с 12.00 до 19.00. Выходные — понедельник и воскресенье. Вход свободный.