Сегодня норильчане присоединились к сетевой акции «Краеведческий диктант»

В этом году тема акции – «200-летие Енисейской губернии». Текстом диктанта послужило стихотворение Любови Карзниковой «Вечный Енисей». Любовь Карзникова - член Союза писателей России, руководитель дивногорского городского литературного объединения «Потомки Ермака». Её стихи и песни звучат на региональных фестивалях и городских праздниках, подборки произведений публикуются в альманахах, печатаются в журналах и газетах.

В Норильске принять участие в акции можно было в Публичной библиотеке. Горожане успешно справились с заданием и в ближайшее время всех участников отметят дипломами и сертификатами.