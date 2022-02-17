МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня норильчане присоединились к сетевой акции «Краеведческий диктант»

Сегодня норильчане присоединились к сетевой акции «Краеведческий диктант»

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Сегодня норильчане присоединились к сетевой акции «Краеведческий диктант»

Ежегодная региональная акция нацелена на привлечение внимания к творчеству красноярских и дивногорских авторов.

Сегодня норильчане присоединились к сетевой акции «Краеведческий диктант»Сегодня норильчане присоединились к сетевой акции «Краеведческий диктант»

В этом году тема акции – «200-летие Енисейской губернии». Текстом диктанта послужило стихотворение Любови Карзниковой «Вечный Енисей». Любовь Карзникова - член Союза писателей России, руководитель дивногорского городского литературного объединения «Потомки Ермака». Её стихи и песни звучат на региональных фестивалях и городских праздниках, подборки произведений публикуются в альманахах, печатаются в журналах и газетах.

В Норильске принять участие в акции можно было в Публичной библиотеке. Горожане успешно справились с заданием и в ближайшее время всех участников отметят дипломами и сертификатами.

17 февраля в 16:15 360
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