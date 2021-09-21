Сегодня норильчане увидят спектакль «Запретный плод» Ноны Гришаевой

«Это единственный в мире спектакль, действие которого происходит в утробе матери», — так говорят в Московском ТЮЗе, которым руководит Нона Гришаева. Постановка уже побывала в театрах Благовещенска, Хабаровска, Роства-на-Дону, Оренбурга, Магадана и других городов.

«Запретный плод» — это пьеса в двух действиях. В центре сюжета — брат и сестра, которые находятся в утробе матери и уже готовятся появиться на свет. Они талантливы и любознательны, переживают стрессы и радости родителей, но в конце первого действия вдруг слышат страшное слово: «Аборт».

Во втором действии зрители уже видят родителей. И вместе с ними учатся слышать голоса тех, кто должен появиться на свет.