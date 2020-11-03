Сегодня стартует «Большой этнографический диктант»

Уже сегодня норильчане могут проверить свои знания в области этнографии. Задания будут доступны по ссылке https://miretno.ru/

Напомним, что этнографический диктант состоит из 20

общих вопросов для всех россиян и 10 региональных, которые разработаны специально для каждого региона. Всего на выполнение заданий даётся 45 минут.

После прохождения теста участники сразу получат электронные сертификаты.