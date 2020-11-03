МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня стартует «Большой этнографический диктант»

Сегодня стартует «Большой этнографический диктант»

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Сегодня стартует «Большой этнографический диктант»

Норильск присоединяется к Международной просветительской акции.

Сегодня стартует «Большой этнографический диктант»

Уже сегодня норильчане могут проверить свои знания в области этнографии. Задания будут доступны по ссылке https://miretno.ru/

Напомним, что этнографический диктант состоит из 20

общих вопросов для всех россиян и 10 региональных, которые разработаны специально для каждого региона. Всего на выполнение заданий даётся 45 минут.

После прохождения теста участники сразу получат электронные сертификаты.

Фото из открытых источников
3 ноября в 11:53 510
Большой этнографический диктант
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