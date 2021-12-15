Сегодня в 18.30 в PolArt состоится первая встреча в формате artist talk с художником Марией Заикиной

По образованию и профессии Мария Заикина - художник театра и кино. С отличием окончила Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, является членом Московского союза художников и Союза художников России. В 2010 году стажировалась в Международном центре искусств в Париже. Работает в области игрового кино, мультипликации, книжной и журнальной иллюстрации. Среди известных работ серии мультипликационного проекта «Колыбельные мира», отмеченного премиями «Ника» и «Золотой орел», короткометражка «Pal/Secam», удостоенный главного приза в конкурсе «Короткий метр» XIX Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», и художественный многосерийный фильм «Дау» Ильи Хржановского, получивший «Серебряного медведя» на 70-м Берлинском международном кинофестивале.

Мария Заикина – участник более чем 40 групповых и персональных выставок в России и за рубежом. Среди них специальные проекты 3-й, 4-й и 5-й Московской биеннале молодого искусства, выставка в Государственной Третьяковской галерее и Московском музее современного искусства MMOMA. Участвовала в программах резиденций Франции, Исландии и России. PolArt станет двенадцатой в творческой биографии художника.

Идея норильского проекта Марии Заикиной заключается в попытке разглядеть чудеса в норильской повседневности. Естественные условия города не позволяют свободно выращивать овощи, фрукты и плодовые. Однако это не мешает горожанам разводить у себя дома самые разные растения. Иногда в свете неоново-розовых окон, которые видны здесь 9 месяцев в году, можно обнаружить настоящие экзотические джунгли. Эта особенность и привлекла резидента в индустриальный город. С помощью личных историй о местном квартирном земледелии и секретов огородничества на подоконнике художник попробует рассказать о том, что каждодневно создается человеческими руками в коллаборации с природой.

На первую встречу Мария Заикина приглашает норильчан, готовых стать героями проекта и поделиться опытом выращивания экзотических и не только растений. В ответ художник расскажет подробнее о себе, своем профессиональном опыте и творчестве, представит гостям планы на две ближайшие недели и покажет некоторые эскизы будущей инсталляции.

Напомним, событие PolArt-резиденции проходит в рамках проекта «(Не)тайное знание. Ликбез по современному искусству» - победителя конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» при поддержке администрации Норильска и оргподдержке благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».

В связи с действующими ограничительными мерами количество посетителей ограниченно, вход по предварительной регистрации по телефону 89134904591 (Юлия Римская). Для лиц старше 18 лет вход строго по QR-кодам, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В PolArt-резиденции действует масочный режим и социальная дистанция.