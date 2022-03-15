Сегодня в арт-резиденции PolArt открывается выставка московской художницы Анны Фобии «Изменённое состояние»

За три недели в Норильске Анна Фобия с нового художественного ракурса исследовала город и его заснеженные окрестности, в поисках локаций для съёмок посетила труднодоступные объекты и проявила свой женский взгляд в параллельном перформансе PolArt «… так НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ».

На выставке авторского проекта «Изменённое состояние» Анна представит норильскому зрителю серию художественных работ, посвящённых памяти Николая Козырева. Одной из направляющих стала попытка представить, как известный астрофизик в условиях заключения в Норильлаге выживал, сохраняя веру в будущую жизнь и своё дело. В проекте художница объединила фотографии индустриальных пейзажей со световыми эффектами и авторскую философию на основе научных знаний.

Открытие состоится в 18.30 в арт-резиденции PolArt по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, подъезд 4, цокольный этаж).

В связи с действующими ограничительными мерами количество посетителей ограничено, вход — по предварительной регистрации по телефону: 8-913-490-45-91 (Юлия Римская).