Сегодня в арт-резиденции PolArt пройдёт творческая встреча с художницей Анной Фобией

Анна уже не в первый раз оставляет культурный след в Норильске. В 2020 году она участвовала в фестивале моды и современного искусства «Чёрное пальто», создала серию арт-объектов на площадке будущего Арктического музея современного искусства (АММА) и стала одним из авторов тотальной инсталляции «Материализация памяти» в здании бывшей научно-технической библиотеки. Теперь же художница планирует исследовать заснеженные исторические локации Норильска и создать световой фотопроект «Козырев: Per Aspera Ad Astra», посвящённый Николаю Козыреву, великому астрофизику, отбывавшему срок в Норильлаге.

На встречу художница приглашает норильчан, готовых стать проводниками в поиске исторических локаций для съёмок. В ответ Анна расскажет о себе, своём художественном опыте и подробнее — о норильском проекте.

Напомним, что встреча пройдёт в рамках проекта «(Не)тайное знание. Ликбез по современному искусству» — победителя конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» при поддержке администрации города Норильска и благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра».