Сегодня в Норильске пройдёт презентация короткометражных лент, снятых в рамках конкурса «Норникель», я люблю тебя»

Первым этапом был отбор сценариев. Авторы проделали огромную работу, для многих ребят этот проект стал отправной точкой в их будущей кинокарьере. В своих лентах они представили свой взгляд на профессии и людей компании.

На суд зрителей представлено восемь киноработ, среди которых им предстоит выбрать обладателя приза зрительских симпатий.

Просмотр состоится в 18.30 в кинотеатре «Родина» по адресу: Ленинский проспект, 7.

Модератор и ведущий кинопоказа - Антон Смирнов, продюсер и режиссёр, профессор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, заведующий кафедрой звукорежиссуры, член Союза кинематографистов РФ.

В ходе просмотра зрители смогут задать вопросы, связанные с кинематографом, узнать много нового о производстве картин.